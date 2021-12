Covid : les pubs et les restaurants « pourraient fermer dans le cadre du plan D »

Le gouvernement rédigerait des plans beaucoup plus stricts pour réduire la transmission de la variante Omicron (Photos: .; PA)

Les pubs et restaurants en Angleterre pourraient être contraints de fermer à nouveau leurs portes si un « plan D » de Covid-19 est mis en œuvre pour freiner la forte augmentation des cas Omicron, a-t-on affirmé.

Alors que la crise s’aggrave avant Noël, le gouvernement élaborerait une série de mesures potentielles plus strictes, qui pourraient voir les festivités de cette année ressembler davantage à celles de 2020.

Boris Johnson a confirmé mercredi que les règles du «Plan B» seront imposées à travers le pays, affectant des millions de personnes.

Les restrictions incluent les couvre-visages obligatoires dans la plupart des environnements intérieurs – y compris les cinémas et les théâtres – et un demi-tour sur les conseils de travail à domicile.

Mais selon des initiés de Whitehall, cités par le Sunday Mirror, les ministres envisagent désormais un «plan C» – et un «plan D» encore plus drastique.

On craignait déjà que les règles actuelles ne soient remplacées par un «plan C», qui pourrait inclure l’extension de l’utilisation des passeports vaccinaux aux pubs et aux restaurants, où les masques faciaux seraient à nouveau requis.

Dans le cadre du « Plan D », les entreprises hôtelières ne seraient autorisées à servir qu’à l’extérieur.

Mais cela se transformerait en une fermeture complète si les infections à Omicron continuent de monter en flèche.

Les restrictions sur les virus seront renforcées en Angleterre lundi alors que les cas de variantes Omicron augmenteront (Photo: .)



Le Premier ministre a « annulé » Noël pour des millions de personnes l’année dernière (Photo: AP)

Cela survient alors que le nombre de cas de la variante «hautement transmissible» augmente de 1 239 en une seule journée à travers le Royaume-Uni.

Plus tôt cette semaine, les experts ont averti que même un scénario optimiste pourrait voir un pic de plus de 2 000 hospitalisations quotidiennes, avec « 175 000 hospitalisations et 24 700 décès entre le 1er décembre de cette année et le 30 avril 2022 ».

Une source du ministère de la Santé a déclaré au Mirror: «Si vous suivez la science, nous devrions vraiment mettre en œuvre le plan C maintenant. Le Premier ministre parie avec le NHS pour sauver son leadership.

Plus de nouvelles



«Mais nous savons tous que le Premier ministre ne peut laisser rien arriver à Noël. Cela lui a vraiment fait du mal la dernière fois. Le refaire serait une tuerie.

Le Parlement débattra des mesures la semaine prochaine, avec un vote qui aura lieu mardi.

