Covid : l’Espagne se prépare à une sixième vague « brutale mais rapide » alors qu’Omicron ravage l’Europe | Monde | Des nouvelles

La vague qui a infecté un grand nombre de personnes en peu de temps est considérée comme « brutale mais rapide » par les meilleurs épidémiologistes qui surveillent de près le mouvement de l’infection. Oscar Zurriaga, vice-président de la Société espagnole d’épidémiologie, a déclaré à ABC : « Nous nous attendons tous à ce que cette vague soit brutale mais rapide. »

Le plus grand expert de la santé prédit que la « hauteur » de la courbe des personnes infectées sera beaucoup plus élevée que jusqu’à présent, mais avec un pic court et un taux d’admissions inférieur pour chaque infection.

Cependant, les effectifs des hôpitaux et des soins intensifs ne diminueront pas aussi rapidement que les nouveaux cas devraient le faire.

Ce lundi, l’incidence cumulée a atteint 1 206 cas pour 100 000 habitants pour la première fois de toute la pandémie, après avoir ajouté plus de 214 000 nouveaux cas depuis jeudi.

Un an après le début de la campagne de vaccination, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a admis que dans les « prochaines semaines », nous verrons des nombres « élevés » d’infections, et la plupart des régions prédisent que la courbe épidémique sera à des seuils élevés au moins jusqu’à la mi-janvier.

Les données montrent que depuis jeudi dernier, les personnes admises dans le service ont augmenté d’un point de pourcentage, occupant 7,69% des lits d’hôpitaux, tandis qu’en soins intensifs, l’augmentation est de deux points, portant le chiffre à 18,26% d’occupation.

Julián Domínguez, porte-parole de la Société espagnole de médecine préventive, de santé publique et de gestion de la santé (SEMPSPGS) a déclaré que les problèmes générés par cette vague seront différents de ceux des vagues précédentes.

La létalité de la maladie et la gravité des personnes infectées ont « beaucoup baissé », a-t-elle déclaré.

Le taux de mortalité en été était de 1,5% en Espagne, qui est maintenant passé à 0,2-0,1%.

Le nombre de patients gravement malades, qui représentaient auparavant 0,7% des personnes infectées, s’élève désormais à 0,2%.

La difficulté, dit Domínguez, est qu’aujourd’hui, avec une variante ultra-contagieuse et des infections qui montent en flèche, il existe des stratégies telles que la quarantaine obligatoire de dix jours pour tous les cas positifs qui n’ont aucun sens.

En effet, l’expert est favorable à une réduction de la quarantaine des cas positifs, actuellement fixée à 10 jours, à entre sept et huit jours, notamment pour les personnes infectées sans symptômes ou si celles-ci ne durent que quelques jours, car des études suggèrent qu’avec ces marges ils ne seront plus contagieux.

Une décision que l’Angleterre a déjà prise, la réduisant à une semaine face à un nombre sans précédent de personnes infectées qui conduisait le pays à un confinement « de facto », paralysant la vie et générant des problèmes pour pourvoir les emplois de travailleurs isolés pendant dix jours parce qu’ils avaient été infectés.

Le virologue Adolfo Garcia-Sastre, responsable des agents pathogènes émergents à l’hôpital Mount Sinai de New York, a déclaré: « Le principal problème sera le nombre d’infections. »

Les données recueillies par la Société espagnole d’immunologie suggèrent que la souche de Wuhan avait un indice de transmissibilité compris entre 2,5 et 3 points ; il est passé à 6 avec la variante Delta et maintenant les premières données d’Omicron suggèrent qu’il atteint 10.

M. Sastre a déclaré : « Il est facile pour de nombreux professionnels de la santé d’être infectés par Omicron.

« Ils devront se mettre en quarantaine et, si nous perdons des agents de santé, il y aura une pression plus forte sur le système de santé. »

Pendant ce temps, les autorités sanitaires de Madrid pensent que le pic de la sixième vague d’infections arrivera la semaine prochaine.

Bien que les infections augmentent de façon exponentielle, leur traduction en hospitalisations n’a rien à voir avec les vagues précédentes.

