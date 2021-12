COVID : l’Himachal Pradesh signale son premier cas Omicron

La dernière variante de coronavirus a été trouvée chez une femme asymptomatique de 45 ans, qui a été testée positive pour COVID-19 le 12 décembre.



L’Himachal Pradesh a signalé dimanche son premier cas d’Omicron dans le district de Mandi, a déclaré un responsable.

Son test RT-PCR a été effectué au Indira Gandhi Medical College and Hospital ici.

Résidente de Lower Khaliar à Mandi, la femme était arrivée en Inde en provenance du Canada le 3 décembre et était restée isolée chez elle pendant 14 jours, a déclaré le secrétaire d’État à la Santé, Amitabh Avasthi.

Par la suite, son échantillon a été envoyé le 18 décembre pour le séquençage du génome au NCDC de New Delhi afin de déterminer s’il s’agit d’Omicron, a déclaré Avasthi.

Le rapport de Delhi qui est arrivé dimanche a confirmé qu’elle avait été infectée par la variante Omicron de Covid-19, a-t-il déclaré.

Cependant, la femme s’est rétablie maintenant, testant négatif le 24 décembre, a-t-il ajouté.

Elle avait reçu les deux doses du vaccin Astrazeneca Covid-19, prenant la deuxième dose le 25 avril, a déclaré le responsable.

Ses parents et une sœur – des personnes qui sont entrées en contact avec elle – ont été testés négatifs pour le virus, a-t-il ajouté.

