Covid LIVE : Agissez maintenant avant qu’il ne soit trop tard ! Boris a lancé un avertissement sévère – l’heure du plan B | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter, Matthew Taylor, directeur général de la Confédération du NHS, a exhorté le gouvernement à réintroduire certaines restrictions pour protéger le public. Le « plan B », la stratégie de sauvegarde que le gouvernement a décrite plus tôt cette année, implique des mesures telles que le retour des couvre-visages obligatoires dans les lieux publics et le rétablissement du travail à domicile. Sans les restrictions du Plan B, M. Johnson « [risks] trébucher dans une crise hivernale », a averti le chef du NHS.

Taylor a ajouté que le NHS se prépare à ce qui pourrait être « l’hiver le plus difficile jamais enregistré » et a exhorté le public à « montrer un soutien supplémentaire au NHS » en « se comportant de manière à assurer leur sécurité et celle des autres ».

L’avertissement effrayant de la Confédération du NHS intervient alors que les décès de Covid au Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau quotidien depuis début mars.

Pendant ce temps, la moyenne sur sept jours pour les cas se situe à un grizzly de 44 145 cas par jour – le niveau le plus élevé depuis près de trois mois.

Downing Street a insisté sur le fait qu’il surveillait « de très près » l’augmentation du nombre de cas, mais a ajouté que le Premier ministre n’avait « absolument aucun plan pour introduire le plan B ».

