Covid LIVE: Boris a déclaré qu’il était «trop tard» pour arrêter une nouvelle vague d’hiver – craint que le plan B ne soit pas suffisant | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le professeur Christina Pagel, directrice de l’Unité de recherche opérationnelle clinique, a déclaré que dans le cadre des mesures actuelles du Plan B, les projections prévoient que les admissions à l’hôpital dépasseront celles du dernier pic de janvier 2021. Vendredi, le Royaume-Uni a de nouveau enregistré un nombre record de cas de COVID-19. , avec 189 846 autres personnes testées positives pour le virus. Dans un tweet, le professeur Pagel a déclaré: « Dans le cadre des mesures actuelles du Plan B, les projections indiquent que les admissions à l’hôpital dépasseront le pic de janvier dernier – et potentiellement un peu plus. De plus, il est trop tard maintenant pour empêcher ces résultats. »

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT…