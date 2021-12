Covid LIVE: Boris annule toutes les réunions alors que le PM envisage TROIS options pour le verrouillage de Noël | Royaume-Uni | Des nouvelles

Environ un tiers du cabinet serait réticent à soutenir les nouvelles mesures Covid, avec le chancelier Rishi Sunak et Boris Johnson parmi eux.

Le Times a rapporté que 10 ministres résistent aux appels du conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, d’imposer de nouvelles restrictions dès que possible pour éviter que le NHS ne soit submergé.

Le leader de Commons, Jacob Rees-Mogg, a fait valoir que nous ne disposions pas encore de suffisamment de données sur la variante pour imposer un verrouillage.

Il a déclaré à Westminster Hour de BBC Radio 4: « Chris Whitty dit lui-même que nous n’avons pas toutes les données, elles ne sont pas encore disponibles, nous obtenons plus d’informations d’Afrique du Sud qui sont plus avancées dans la variante Omicron, donc c’est trop tôt faire ces prévisions et il est vraiment intéressant que les gens fassent les choses pour eux-mêmes.

« L’annulation de fêtes, les décisions de ne pas socialiser, les annulations font que les gens se rendent compte qu’ils peuvent faire des choix par eux-mêmes. Ils n’ont pas toujours besoin que le gouvernement leur dise quoi faire. »