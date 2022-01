Covid LIVE : des scientifiques britanniques publient une mise à jour urgente de « Deltacron » – les craintes d’une nouvelle mutation mortelle | Royaume-Uni | Des nouvelles

La nouvelle variante «deltacron» identifiée à Chypre n’est probablement pas réelle, selon le Dr Simon Clarke, professeur agrégé en microbiologie cellulaire à l’Université de Reading.

Au lieu de cela, la nouvelle découverte effrayante ressemble à une contamination d’un échantillon Omicron et Delta.

Le Dr Clarke, a déclaré au Telegraph : « Il est parfaitement possible pour différentes versions du virus qui amènent COVID-19 à combiner des sections de leur matériel génétique, créant un recombinant, qui est une mosaïque génétique des différentes variantes avec des caractéristiques modifiées, mais ils contiennent un certain nombre de signes révélateurs et « deltacron » n’en a tout simplement aucun.

« Au lieu de cela, son code génétique proposé ressemble davantage à ce qui se passerait si vous contaminiez un échantillon avec un autre.

« Cela aurait pu se produire à n’importe quel moment entre l’échantillonnage et le séquençage en laboratoire et je soupçonne fortement que c’est ce qui s’est passé.

« De nouvelles variantes continueront d’arriver, mais je ne pense pas que ce soit une. »