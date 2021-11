Covid LIVE : la Belgique émet de nouvelles restrictions – le PM met en garde contre une « mutation plus contagieuse » | Monde | Nouvelles

La Belgique a enregistré plus de 10 000 nouvelles infections en moins d’une semaine, la semaine dernière. Ils ont vu 500 patients en soins intensifs, avec seulement 2000 lits au total.

En conséquence, ils ont rendu le travail à domicile obligatoire quatre jours par semaine et ont resserré les règles sur le port du masque.

Dans l’industrie hôtelière, en plus d’utiliser un Covid Safe Ticket (CST), le personnel et les clients doivent porter un masque lorsqu’ils ne sont pas assis. La règle s’applique également aux théâtres, salles de concert, musées et cinémas. Le CST sera requis pour les événements auxquels participent au moins 50 personnes à l’intérieur et au moins 100 personnes à l’extérieur.

Le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré: « La situation épidémiologique est dans le rouge, mais heureusement, grâce aux efforts de ceux qui se sont fait vacciner – neuf adultes sur dix sont vaccinés – nous ne sommes pas confrontés à un verrouillage. »

M. De Croo a poursuivi: « Nous allons également vers une obligation de masque facial très large. Cela inclut les zones intérieures, mais aussi lors d’événements s’ils ont lieu à l’extérieur. »