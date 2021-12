Covid LIVE : le « Plan C » se profile – Boris prêt à imposer de nouvelles règles au Royaume-Uni face à la montée subite d’Omicron | Royaume-Uni | Nouvelles

Les ministres travailleraient déjà à renforcer les restrictions et à rédiger un « plan C », qui pourrait être introduit au cours du nouvel an si les cas ne tombent pas. Cela pourrait inclure des masques obligatoires dans les établissements d’accueil et les salles de classe, un auto-isolement de 10 jours pour les contacts des cas confirmés de toutes les variantes de Covid et des enregistrements dans des lieux, notamment des pubs et des restaurants. Il y a maintenant au moins 568 « cas confirmés » d’omicron au Royaume-Uni depuis que la variante a été détectée pour la première fois, mais les experts prédisent que le nombre réel est considérablement plus élevé.

