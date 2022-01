Covid LIVE : Mise à jour majeure du Cabinet AUJOURD’HUI – Boris révisera les règles après la nouvelle alerte Omicron | Royaume-Uni | Des nouvelles

La réunion du Cabinet sera ensuite suivie d’une déclaration à la Chambre des communes du secrétaire à la Santé Sajid Javid. Mardi, dans une allocution à la nation, M. Johnson a déclaré que quiconque pense que la bataille avec Covid est terminée est « profondément dans l’erreur », et a exhorté les Britanniques à se préparer pour un mois chaotique à venir. Il a déclaré: « Notre Royaume-Uni est au milieu de la croissance la plus rapide des cas de Covid que nous ayons jamais connue. » Quiconque pense que notre bataille avec Covid est terminée, j’ai peur qu’il se trompe profondément. » C’est un moment pour la plus grande prudence. »

