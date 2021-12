Covid LIVE: Nouvel avertissement de Noël émis – «déjà trop tard» pour arrêter la poussée d’Omicron au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Le professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres, Tim Spector, a déclaré à Times Radio que le Royaume-Uni devrait être « beaucoup plus ouvert d’esprit sur qui nous testons » et « amener plus de personnes à s’isoler au moins pendant quelques jours avec des symptômes de rhume « .

Il a exhorté ceux qui présentent des symptômes de rhume à travailler à domicile et à éviter les fêtes de Noël, pour aider à endiguer la propagation du coronavirus.

M. Spector a déclaré: « Pour le moment, nous estimons qu’entre un et trois et un rhume sur quatre sont en fait dus à Covid. Et c’est donc un taux assez élevé de personnes qui ne se soucient même pas actuellement d’obtenir un flux latéral test, ou obtenir un test PCR, aller à des fêtes et le diffuser. »

Il a poursuivi: « Nous voulons dire aux gens que si vous ne vous sentez pas bien ce jour-là, ne sortez pas, n’allez pas travailler, travaillez à domicile, parce que le début de ce reniflement, le début de ce mal de gorge , ce mal de tête pourrait être une légère dose de Covid qui vient de percer votre vaccin. »

Il a exhorté le public à être beaucoup plus « plus conscient de toute une gamme de symptômes » et à ne pas simplement attendre la perte d’odorat ou de goût, une toux persistante ou une fièvre qui pourraient ne jamais venir.