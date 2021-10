Covid LIVE: Nouvel avertissement de variante alors que les cas écrasent un sommet de 3 mois – le Royaume-Uni craint un «retour à la case départ» | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Dr Hilary a averti que le pays se trouve dans une situation précaire, le nombre croissant de cas augmentant le risque d’une nouvelle variante mortelle.

S’exprimant sur Good Morning Britain, il a déclaré: « Si vous regardez la prévalence, le taux le plus élevé se situe parmi le groupe d’âge des 12 à 15 ans, c’est donc le retour à l’école, qui est en grande partie des cas créés et nous mettons une politique de vacciner uniquement ce groupe d’âge dans les écoles par opposition à ce qu’ils font en Écosse, et nous n’avons que 14% de ce groupe d’âge, piqué pour le moment donc il y a un gros travail à faire avec le déploiement du vaccin dans 12 à 15- ans parce que c’est là que se trouvent bon nombre de ces cas.

« La double réponse en anticorps est beaucoup plus importante et elle dure également plus longtemps, c’est donc quelque chose qui devra probablement être examiné.

« Un facteur inquiétant est que le nombre de décès a augmenté maintenant, nous ne voyons pas ces décès dans ce groupe d’âge plus jeune.

« Donc, nous voyons ce grand nombre de cas se traduire par des infections chez les personnes âgées et des personnes plus vulnérables ont demandé ce qui conduisait à nouveau à un plus grand nombre d’hospitalisations et à des pertes de vie qui me préoccupent car tout ce dont il a besoin est une variante à venir avec des mutations et nous sommes de retour à la case départ. »