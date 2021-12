Covid LIVE: Record quotidien de cas en Corée du Sud alors que la variante Omicron déclenche la panique mondiale | Monde | Nouvelles

Lorsque la Nouvelle-Zélande assouplit sa restriction à la frontière, elle mettra en danger sa population maorie sous-vaccinée.

Malgré la variante Omicron, la Nouvelle-Zélande prévoit toujours d’assouplir les contrôles aux frontières intérieures d’Auckland à la mi-décembre et commencera à assouplir les restrictions sur les voyages internationaux à partir de janvier.

De nombreux Maoris, qui représentent 15 % de la population néo-zélandaise, craignent cela, car ils comptent désormais pour la plus grande proportion de cas de COVID-19 en Nouvelle-Zélande et, comme de nombreux peuples autochtones, s’en tirent moins bien que le reste de la population en ce qui concerne mesures de santé et de bien-être.

Seuls 69 % des Maoris éligibles sont complètement vaccinés, contre 90 % du reste de la population.

La co-dirigeante du Parti maori, Debbie Ngarewa-Packer, a déclaré à . : « Il semble que les Maoris soient les plus consommables de ce pays.

« Le Premier ministre a l’intention de s’ouvrir avant Noël, même si c’est au détriment des Maoris. »

Les Maoris ont un faible taux de vaccination pour diverses raisons, notamment le fait que le programme de vaccination donne la priorité aux personnes âgées (70 % des Maoris ont moins de 40 ans), au racisme institutionnel, à la méfiance à l’égard du gouvernement et au manque d’accès aux soins de santé pour les Maoris vivant dans des zones plus petites.