Covid: « Masques faciaux, lavage des mains et distanciation sociale toujours nécessaires »

Les experts pensent que la propagation de Covid-19 pourrait être ralentie si certaines mesures restent en place (Photo: Rex / .)

D’autres mesures contre les coronavirus autres que les vaccins sont nécessaires pour protéger le public, ont conclu les chercheurs.

Des études qui ont évalué l’efficacité des mesures de réduction des taux et des décès de Covid-19 ont suggéré que la distanciation sociale, le port de masques faciaux et le lavage des mains devraient se poursuivre.

L’article à comité de lecture du British Medical Journal a examiné 72 versions de mesures de santé publique à travers le monde.

Quelque 35 des études portaient uniquement sur des méthodes individuelles, et huit d’entre elles ont constaté une réduction de 53 % des taux de Covid-19 avec le port du masque et une réduction de 25 % avec distanciation sociale.

Le lavage des mains a également montré une réduction de 53 % du taux d’infection, mais les auteurs affirment que ce n’était pas « statistiquement significatif » après ajustement pour le petit nombre d’études incluses.

L’auteur principal, le Dr Stella Talic, de l’Université Monash en Australie, a déclaré: » Jusqu’à ce que l’immunité collective contre Covid-19 soit atteinte, quels que soient les taux de vaccination déjà élevés, les stratégies préventives de santé publique resteront probablement les mesures de premier choix dans la prévention des maladies, en particulier dans les endroits où la vaccination contre le Covid-19 est faible.

« Les preuves actuelles des analyses quantitatives indiquent un avantage associé au lavage des mains, au port du masque et à la distanciation physique pour réduire l’incidence de Covid-19. »

Les chercheurs ont découvert que les taux de coronavirus pourraient être réduits de 53% si des mesures de port de masque étaient en place (Photo: REX / Shutterstock)

Les experts ont découvert que d’autres mesures telles que le verrouillage, la fermeture des frontières et la fermeture des écoles et des lieux de travail ne pouvaient pas être évaluées efficacement en raison de la conception de l’étude, des mesures des résultats et de la qualité.

Ils ont ajouté que les effets négatifs potentiels sur les populations doivent également être mis en balance avec tout résultat positif.

Le Dr Talic a déclaré que si les vaccins contre les coronavirus se sont avérés sûrs, efficaces et sauvent des vies, ils n’offrent pas une protection à 100% et différentes variantes peuvent les affecter à l’avenir.

Elle a ajouté: « Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l’efficacité des mesures de santé publique après l’obtention d’une couverture vaccinale adéquate.

« Il est probable que la poursuite du contrôle de la pandémie de Covid-19 dépend non seulement d’une couverture vaccinale élevée et de son efficacité, mais également du respect continu de mesures de santé publique efficaces et durables. »

L’étude a été menée par des chercheurs de l’Université Monash et de l’Université Torrens en Australie, de l’Université d’Édimbourg en Écosse et de l’École de médecine de l’Université du Zhejiang à Hangzhou, en Chine.

