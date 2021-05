Covid n’affectera pas la feuille de route des réformes: le ministre des Finances Nirmala Sitharaman

Le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, s’est entretenu avec P Vaidyanathan Iyer, rédacteur en chef (Affaires nationales), The Indian Express, et Joseph Leahy, rédacteur en chef de l’Asia News, Financial Times

Sur l’économie indienne en perte de vitesse

Avant la pandémie, entre juin 2019 et jusqu’à la présentation du budget en février 2021, il y avait certainement un ralentissement, un manque de liquidités, et donc, lorsque les gens avaient besoin d’argent, ils ne pouvaient pas l’obtenir ; nous avons pris de nombreuses mesures pour nous assurer que les liquidités parviennent aux gens. En fait, bien avant les fêtes de fin d’année en Inde, entre septembre et octobre, nous avions veillé à ce que les banques, les NBFC et autres s’approvisionnent en liquidités. Cette année-là, nous avons donc eu un problème spécifique d’impossibilité pour les banques d’accorder du crédit, qui a été réglé et au début de 2021, nous avons vu des signes clairs de reprise. Avec cela, nous avons présenté un budget en février 2021. Mais, bien sûr, quelques semaines après la présentation du budget, il y a eu Covid-19.

Alors que la deuxième vague nous met au défi pour plusieurs raisons – fourniture de médicaments essentiels, fourniture des quantités requises d’oxygène – le gouvernement a rapidement pris de nombreuses mesures, y compris, le cas échéant, l’importation d’oxygène de qualité médicale. En ce qui concerne les médicaments critiques, nous avons pris de nombreuses mesures pour nous assurer que les problèmes liés à l’approvisionnement sont traités. Je suis très heureux que le Premier ministre l’ait mentionné en tant de mots qu’il n’y aura pas de verrouillage à l’échelle du pays comparable à celui que nous avons eu en 2020. La raison en est qu’en 2020, nous n’avions pas de kits d’EPI adéquats, et nous avons accéléré la production d’EPI et de ventilateurs, et des laboratoires de test ont été mis en place dans tout le pays. La situation aujourd’hui est très différente. Nous avons déjà deux vaccins. Nous ne pensons donc pas qu’un verrouillage généralisé soit nécessaire.

Garder le cap sur les réformes

Ma journée commence par une rencontre avec les secrétaires de mon ministère et les secrétaires des Affaires corporatives, dont je m’occupe aussi. La manière dont nous avons planifié le désinvestissement, la mise en place de la DFI (Development Finance Institution), le regard sur les entreprises de reconstruction d’actifs, tout va bien. En fait, le message des secrétaires est que nous allons aussi bien qu’avant. Par conséquent, nous ne pensons pas que cela sera affecté.

Sur les investissements étrangers

J’ai passé pas mal de temps à examiner les récents problèmes tarifaires. Les éléments sur lesquels les randonnées ont eu lieu sont très cohérents avec ce que nous nous sommes proposés au nom d’Atmanirbhar Bharat. S’il s’agit de produits de consommation finale que nous fabriquons dans ce pays, nous préférerions que nos capacités soient renforcées. Mais nous n’avons relevé aucun tarif sur les intrants de matières premières ou de biens intermédiaires. Nous n’avons donc pas l’intention d’être régressifs. Deuxièmement, sur la question des (différends avec) Vodafone et Cairn, j’ai récemment eu une réunion avec un représentant de Cairn, et nous parlons. Le premier ministre a clairement dit que nous ne croyons pas à l’imposition rétrospective. Cependant, les arbitrages internationaux remettant en cause le droit souverain de l’Inde à l’imposition sont un sujet de préoccupation, et dans cette mesure limitée, nous craignons qu’il ne crée un mauvais précédent.

Autonomie vs intégration mondiale

Si vous me dites qu’elles pourraient être contradictoires, peut-être dans une certaine mesure elles le sont. La fabrication indienne a été touchée pour de nombreux motifs, en particulier sur des questions qui ont une utilisation en vrac dans ce pays, pas les choses spécifiées que nous n’avons pas les moyens de produire, comme la technologie haut de gamme, mais même les produits de base. Nous avons été inondés de déversements injustifiés. En conséquence, bon nombre de nos petites et moyennes unités de fabrication ne sont pas en mesure de survivre et l’économie indienne dépend en grande partie de nos MPME. En tant que gouvernement, nous avons répondu à un appel selon lequel les MPME ont besoin d’un certain soutien, en particulier si elles produisent des articles de consommation. Quand nous disons atmanirbhar, nous ne fermons pas l’économie indienne, nous disons que nous devons jouer sur nos forces.

