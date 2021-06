COVID n’est pas fini – les États-Unis doivent faire plus pour le combattre dans le monde entier ⋆ 10z viral

– de la vérité

On m’a demandé d’enlever mon masque pour la première fois hier. Eh bien, ce n’est pas tout à fait exact. Mieux vaut dire que j’ai été invité à retirer mon masque lorsque je suis entré dans ma bodega locale (oui, nous avons des bodegas dans le New Hampshire). Le guichetier était tout sourire quand il le dit, sans masque lui-même. Le magasin était vide et je ne voulais pas avoir l’air impoli, alors c’est parti… et c’était pour tout le monde comme si j’étais là sans pantalon.

Je suis complètement vaxxé depuis un moment maintenant, mais je porte toujours un masque quand je vais être avec des gens. C’est en partie une habitude à ce stade, une partie est un acte de solidarité avec ceux qui doivent les porter, et une partie est le fait que je n’ai pas eu autant de cas de reniflement depuis que j’ai commencé à porter une. Venez l’hiver et peu importe les circonstances COVID actuelles, un masque continuera de faire partie de mes accessoires pour cette seule raison, et je vous parie que je ne serai pas le seul. Les entreprises de tissus vont en prendre un coup.

Dieu, les masques. Notre symbole pour l’âge. Si je vis encore 50 ans, je n’échapperai toujours jamais à un sentiment de colère mélancolique chaque fois que j’en verrai un. Chacun d’entre eux devrait avoir « Il n’a pas dû être de cette façon » estampillé sur le devant. Ils représentent pour moi la mort, les blessures, l’échec et la peur, et une chose de plus : ils me rappellent qu’une grande partie de ce pays ne fera rien pour aider quelqu’un d’autre si cela implique d’être légèrement incommodé, même si cela fait la différence entre la vie et la mort.

C’est la perspective du verre à moitié vide et fissuré, ce qui n’est probablement pas tout à fait juste. Des millions et des millions de personnes ont pris à cœur le port du masque, pour s’aider eux-mêmes et leurs voisins, et notre nombre d’infections stratosphériques a fortement diminué. Plus de la moitié du pays des plus de 12 ans a reçu au moins une injection, ce qui sert également à mettre un terme aux nouveaux cas. Ces cas apparaissent encore chaque jour par milliers, mais la différence entre maintenant et l’hiver dernier est à la fois stupéfiante et encourageante.

Après une série de mois insupportablement remplis de mort et de chagrin, nous nous dirigeons enfin dans la bonne direction. Les gens, dans l’ensemble, méritent d’être félicités pour cela, y compris les nombreuses personnes qui se sont investies dans des efforts d’entraide lorsque la situation était la plus grave. Les scientifiques qui ont invoqué ces vaccins comme des magiciens tirant une colombe d’un haut-de-forme méritent un défilé, tout comme les professionnels de la santé qui se sont transformés en hamburgers en combattant ce virus.

Le président Biden mérite également une part de crédit pour ce revirement. L’homme est peut-être aussi inspirant qu’un sac de crackers aux huîtres, et il y a eu des trébuchements concernant la communication, mais le changement depuis janvier n’est rien de moins qu’un étonnement. Compte tenu du sac de chaos que Biden a reçu lorsqu’il a obtenu les clés du joint, la capacité de son administration à nous sortir de la vrille dans laquelle nous nous trouvions sera l’un des actes de leadership les plus impressionnants que nous ayons vus ici depuis longtemps. temps.

Cela étant dit à juste titre, je pense toujours que la volonté de rouvrir complètement – ​​et d’oublier – se produit trop tôt. L’herbe verte et les brises printanières chaudes ne peuvent pas changer le fait que, alors que les choses s’améliorent ici, la situation COVID dans le monde est pire que jamais. Si quelque chose n’est pas fait à ce sujet rapidement, nous sommes susceptibles de faire face à… quoi ? Serait-ce une cinquième vague, ou surfons-nous toujours sur la première ? En tout état de cause, il nous appartient de nous rappeler que la pandémie meurtrière de grippe espagnole de 1918 a fait une grande partie de sa mort lors d’une troisième vague qui est arrivée en 1919. Le reste du monde est malade comme l’enfer en ce moment, et à cet égard, les frontières n’ont pas de sens.

Mercredi, un rapport a émergé affirmant qu’une nouvelle variante vicieuse du virus était apparue au Vietnam. Celui-ci était en fait un hybride des variantes britanniques et indiennes. J’étais étudiant en littérature anglaise, et l’idée que deux variantes pourraient se rencontrer et former une super variante n’avait jamais traversé mon écran. Encore un autre fait COVID terrifiant qu’aucun de nous ne peut ignorer.

Heureusement, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé aujourd’hui que le virus qui sévit au Vietnam « ne répond pas à la définition d’une nouvelle variante de l’organisme mondial de santé, bien qu’il soit toujours très transmissible et dangereux », selon le Washington Post. Bien que ce soit une bonne nouvelle, c’est aussi un rappel brutal que plus le COVID est autorisé à brûler, de nouvelles variantes mortelles continueront d’apparaître, et l’une d’entre elles pourrait trouver comment verrouiller nos précieux vaccins.

Le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, l’Inde, l’Amérique du Sud et maintenant certaines parties de l’Afrique placent la barre très haut pour le nombre de nouvelles infections par jour, et leur infrastructure de soins de santé commence à fortement vaciller. La Malaisie se dirige vers un verrouillage de masse qui durera deux semaines, et le Pérou a actuellement le taux de mortalité COVID par habitant le plus élevé au monde.

“En Afrique, les inquiétudes grandissent quant à l’arrivée possible d’une nouvelle vague alimentée par une variante plus transmissible du virus, les systèmes de santé de nombreux pays risquant d’être rapidement subsumés par une vague d’infections”, rapporte le Post. « Une étude récente a révélé que le continent a le taux de mortalité le plus élevé au monde de patients gravement malades avec covid-19, grâce à des installations de soins intensifs limitées et à des réserves de fournitures médicales vitales comme l’oxygène. »

L’administration Biden s’apprête à aider ces points chauds internationaux, mais on craint que ces actions ne soient pas suffisantes. Au cours des deux prochaines semaines, l’administration annoncera son intention de distribuer 80 millions de doses de vaccins dans le monde. Cela ressemble à un bon nombre costaud, jusqu’à ce que vous vous souveniez que le nombre mondial d’infections à ce jour est plus du double de ce montant, et deux semaines, c’est sacrément long quand votre maison est en feu.

Le président a également indiqué qu’il était favorable à la levée des protections internationales par brevet pour les vaccins, afin que les pays puissent fabriquer eux-mêmes les vaccins. Cette proposition est naturellement confrontée à un fort recul de l’industrie pharmaceutique et de son bataillon de lobbyistes. « La bataille reflète celle de l’épidémie de VIH/SIDA dans les années 1990 », rapporte NPR, « lorsque les sociétés pharmaceutiques ont fait la guerre aux responsables de la santé mondiale qui cherchaient à produire des traitements génériques. Les fabricants de médicaments se sont finalement retirés après que l’ancien président sud-africain Nelson Mandela a accusé les entreprises d’utiliser des brevets pour profiter de la crise sanitaire de son pays.

Dans cette fenêtre de temps où nous semblons maîtriser la pandémie ici chez nous, rien de moins qu’une mission de sauvetage massive et mondiale de style pont aérien de Berlin est justifiée. Si Biden se débat sur les bords de cela et que COVID fait une autre course sur nos côtes, toute la bonne volonté accumulée par le président tombera en poussière, et mon gars à la bodega ne m’invitera plus à retirer mon masque.

Il fait plutôt beau maintenant, mais comme n’importe quel Stark vous le dira, l’hiver arrive. Il est temps d’arrêter de parler de leadership. Il est temps de diriger. Le monde a besoin de notre aide et nous avons la capacité de la lui apporter. Roulons.

