Covid news: Bolton voit une augmentation spectaculaire des hospitalisations de la variante indienne | UK | Nouvelles

La ville du Grand Manchester est l’un des épicentres du B1.617.2, avec un taux d’infection de 450,7 cas pour 100 000 habitants. Cela représente une étonnante augmentation de 60% par semaine. Les données consultées par le Manchester Evening News indiquent que les hospitalisations de personnes infectées par la nouvelle souche ont plus que triplé en un peu plus d’un mois.

Les chiffres du NHS montrent que l’hôpital Royal Bolton traite actuellement 43 patients atteints de B1.617.2, contre seulement 13 le 18 avril.

Le gouvernement a continué de conseiller aux gens d’éviter de se rendre dans les hotspots de variantes indiennes au Royaume-Uni.

Ces zones comprennent Bedford, Blackburn et Darwen, Bolton, Burnley, Kirklees, Leicester, Hounslow et North Tyneside.

Les vaccins Pfizer et AstraZeneca offrent des niveaux élevés de protection contre la nouvelle souche, selon des preuves concrètes.

Les scientifiques affirment que le vaccin Pfizer est efficace à 88% contre la variante indienne, contre un taux d’efficacité de 93% contre la variante Kent.

Le jab AstraZeneca était efficace à 60% contre la variante indienne, contre 66% contre la variante Kent.

Il a souligné que la nouvelle souche se propageait rapidement dans les ménages et qu’il y avait de plus en plus de preuves de transmission communautaire.

“De toute évidence, nous faisons tout ce que nous pouvons pour contenir la propagation de cela, mais il est probable que des mesures plus généralisées puissent commencer à être nécessaires pour le contrôler”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’une troisième vague a toujours été probable mais que son ampleur et sa portée dépendraient de sa transmissibilité et du nombre de personnes vaccinées.