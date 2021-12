Covid news : contracter intentionnellement un coronavirus « pourrait conduire à cinq ans de prison » | Monde | Des nouvelles

La pratique pourrait apparemment conduire à une longue peine de prison, a déclaré l’Office fédéral de la santé publique de la Suisse en réponse à la montée des « parties d’infection ». Cela survient au milieu des informations faisant état de sceptiques face aux vaccins organisant des fêtes contre les coronavirus afin d’obtenir l’immunité et l’accès à un certificat pour ceux qui ont été infectés par Covid-19.

Mais la propagation intentionnelle du virus pourrait conduire à cinq ans derrière les barreaux en Suisse, a rapporté le radiodiffuseur public Radio Télévision Suisse.

Le rapport indique qu’en attrapant délibérément le virus, les gens augmentent le risque de le transmettre à d’autres, ce qui pourrait contribuer au taux d’hospitalisation et de mortalité du pays.

Le médecin suisse Clause-François Robert « a fortement déconseillé l’auto-infection », affirmant que « rien ne peut être contrôlé par une infection naturelle ».

Il a également exhorté les gens à prendre en compte les impacts sur la santé, affirmant qu’il y a « 10 fois plus de risque de myocardite par infection naturelle que par le vaccin ».

Le médecin a également assuré aux sceptiques que le vaccin est un « produit sûr ».

Cela est intervenu après que la Suisse a déclaré que pour visiter les restaurants, les bars et autres installations intérieures, les citoyens doivent soit être vaccinés, soit avoir récupéré de Covid-19.

Selon le gouvernement, les restrictions sont « destinées à réduire le risque d’infection des personnes non immunisées, car elles sont également plus susceptibles de transmettre le virus et de tomber gravement malades ».

Mais cette décision aurait conduit à une augmentation des soi-disant « parties d’infection ».

Plus tôt en décembre, le gouvernement britannique a voté pour introduire des passeports vaccinaux pour les grands événements.

Le pass Covid dans l’application NHS sera requis pour les paramètres intérieurs de 500 personnes ou plus, les paramètres extérieurs de 4 000 personnes ou plus et tout paramètre avec 10 000 participants ou plus, tels que les stades de sport et de musique.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street, Boris Johnson a déclaré: « Nous rendrons le pass NHS Covid obligatoire pour l’entrée dans les boîtes de nuit et les lieux où de grandes foules se rassemblent. »

Les passeports ne seront pas requis pour le culte communautaire, les cérémonies de mariage, les funérailles et autres événements commémoratifs ou manifestations.

À l’heure actuelle, les gens sont tenus de présenter soit la preuve de deux doses d’un vaccin Covid-19, soit un récent test de flux latéral négatif.

Mais l’exigence pourrait être mise à jour ultérieurement pour exiger la preuve d’une dose de rappel, a déclaré le Premier ministre.

M. Johnson a subi la plus grande rébellion de son mandat de Premier ministre sur la question, avec 99 députés conservateurs votant contre la mesure.