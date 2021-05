Covid news dernière Liz Truss et Hartley-Brewer éclatent dans une dispute féroce sur la restriction de Covid | Politique | Nouvelles

Dans une discussion sur les restrictions actuelles de Covid du gouvernement malgré le niveau élevé de vaccinations, la secrétaire au Commerce international Liz Truss et l’animatrice de talkRADIO Julia Hartley-Brewer sont tombées dans une dispute furieuse sur la “raison” des règles. Mme Hartley-Brewer a qualifié la position du gouvernement de “folle” et a demandé pourquoi, malgré un décès de Covid rapporté lundi, les règles sont toujours en place. Mme Truss a insisté sur le fait que le gouvernement ne voulait pas qu’une «résurgence» de «variantes dangereuses» arrive au Royaume-Uni.

Mme Hartley-Brewer a critiqué Truss en disant: “Ne vous rendez-vous pas compte à quel point il est insensé que nous ayons ces restrictions sur notre vie quand hier un décès a été enregistré de covid?”

Mme Truss a répondu: «Bien sûr, Julia, c’est incroyablement frustrant d’avoir toutes ces restrictions en place.»

Mais Mme Hartley-Brewer intervient avec fureur: «C’est fou! Tu ne penses pas que c’est fou? Une personne. Une personne est décédée hier au Royaume-Uni et 67 millions de personnes ont des restrictions sur leur vie. “

Elle a rétorqué: “C’est fou!”

Mme Truss a insisté: «Je pense que les gens peuvent comprendre que nous ne voulons pas finir par réimporter le (virus). Il existe de nombreuses variantes dangereuses.

Le diffuseur intervient à nouveau en claquant qu ‘”il n’y a pas encore de variante sur laquelle le vaccin ne fonctionne pas.”

Le secrétaire au Commerce international a ajouté: «C’est tout à fait exact, mais nous ne pouvons pas être complaisants, nous devons continuer à développer les vaccins. Nous devons nous assurer que nous avons les procédures appropriées en place et nous devons nous assurer que toute ouverture est irréversible car le pire scénario possible devrait être de revenir à plus de restrictions dont aucun de nous ne veut. “

Mme Hartley-Brewer a répondu: “Ce serait un choix politique! … Vous pensez vraiment qu’il est tout à fait sain et raisonnable pour 67 millions de personnes d’interdire à des personnes en dehors de leur foyer.”

Le lundi jour férié, un décès de Covid-19 a été enregistré au Royaume-Uni.

Il y a eu 1 453 autres infections enregistrées.

49,8 millions de doses d’un vaccin covid ont été administrées au Royaume-Uni hier.

15,3 millions de Britanniques ont été entièrement vaccinés, soit 23% de la population britannique.