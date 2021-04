Covid news: Des femmes ont été invitées à retarder leur grossesse en raison des craintes concernant la nouvelle variante brésilienne de Covid | Monde | Nouvelles

Les responsables de la santé au Brésil ont exhorté les femmes à ne pas avoir d’enfants à l’heure actuelle et à attendre le pic de la pandémie alors que le virus sévit dans tout le pays. Le Brésil est actuellement submergé par une deuxième vague d’infections au COVID-19 et a le deuxième taux de mortalité le plus élevé au monde. La variante COVID-19, connue sous le nom de P1, a été découverte pour la première fois à Manaus et serait le facteur déterminant du nombre de décès dépassant 350000.

Raphael Camara, secrétaire aux soins de santé primaires du ministère brésilien de la Santé, a émis le nouvel avis lors d’une conférence de presse vendredi.

M. Camara a averti que des études suggéraient que la nouvelle variante brésilienne était «plus agressive» chez les femmes enceintes.

Il a dit: «Si possible reporter un peu la grossesse à un meilleur moment afin que [they] peut avoir une grossesse plus paisible. »

Le chef de la santé a ajouté: «Le point de vue clinique des experts montre que la nouvelle variante a une action plus agressive sur les femmes enceintes.

«Avant, la gravité était liée à la fin de la grossesse, mais maintenant ils voient une évolution plus sérieuse au deuxième trimestre et même au premier trimestre.»

Le Brésil a enregistré 13,8 millions de cas positifs de COVID-19 et 368 749 décès liés au coronavirus depuis le début de la pandémie.

L’épidémie actuelle au Brésil touche de plus en plus les jeunes.

Les données hospitalières de mars ont montré que plus de la moitié de tous les patients en soins intensifs étaient âgés de 40 ans ou moins.

Les lits d’hôpitaux dans les grandes villes, y compris Sao Paulo, fonctionnent à 85% de leur capacité.

Cette semaine, les vaccinations ont également ralenti dans plusieurs villes en raison d’une pénurie de vaccins.

Pendant ce temps, les chefs de la santé au Royaume-Uni ont déclaré que les femmes enceintes devraient se voir offrir un vaccin COVID-19 en même temps que le reste de la population en fonction de leur âge et de leur groupe de risque clinique.

Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a déclaré qu’il n’y avait “aucun problème de sécurité spécifique” identifié avec “toute marque de vaccins COVID-19” en relation avec la grossesse.

«Aucune marque de vaccins Covid-19 n’a soulevé de problème de sécurité particulier en ce qui concerne la grossesse.

«Il existe davantage de données de sécurité réelles en provenance des États-Unis en ce qui concerne les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna chez les femmes enceintes – par conséquent, nous conseillons de préférer ces vaccins aux femmes enceintes.

Le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination à Public Health England, a déclaré: «Les données disponibles sur les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna donnent l’assurance qu’ils peuvent être proposés en toute sécurité aux femmes enceintes.

“Les vaccins COVID-19 continuent de sauver des milliers de vies et il est important d’encourager autant de personnes que possible à accepter l’offre quand c’est leur tour.”