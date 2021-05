Covid news: La moitié de tous les adultes devraient être complètement vaccinés d’ici la semaine prochaine à l’approche du «jour de la liberté» | UK | Nouvelles

Selon les derniers chiffres du gouvernement du 28 mai, plus de 24,8 millions de personnes sont désormais entièrement vaccinées contre le virus, ce qui signifie que d’ici la fin de la semaine, environ la moitié de tous les adultes seront complètement vaccinés. De plus, plus de 39 millions de Britanniques, soit près des trois quarts des Britanniques, ont reçu leur première dose du jab alors que les personnes âgées de 30 ans et plus ont finalement reçu leur appel pour se manifester.

Jusqu’à présent, environ 53% des 30 à 39 ans ont reçu leur première dose du vaccin.

Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il s’agissait de «progrès fantastiques» malgré une augmentation des cas impliquant la variante indienne.

Dans un communiqué de presse du NHS plus tôt cette semaine, il a ajouté que le programme de vaccination évolue à un «rythme phénoménal».

Il a déclaré: «Je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui ont retroussé leurs manches pour nous aider à déployer ce jab qui sauve des vies.

«Le NHS enregistre un nombre record de rendez-vous et c’est fantastique de voir le public se manifester en un nombre aussi exceptionnel.»

Le Dr Emily Lawson, responsable du programme de vaccination du NHS England, a ajouté: «Ce week-end, le plus grand programme de vaccination du NHS de l’histoire a franchi une autre étape importante et importante avec plus de 50 millions de vaccins vitaux administrés à travers le pays en moins de six mois.

«Le succès du programme de vaccination du NHS n’est pas un heureux accident – c’est le résultat d’une planification exceptionnelle, d’une livraison ciblée et de la détermination des gens à protéger leurs patients, amis et communautés le plus rapidement possible.

À peine 870 personnes sont actuellement traitées pour le virus dans les hôpitaux britanniques – le plus bas depuis la mi-septembre.

Ils ont également signalé qu’au cours de cette période, plus de 20 000 passagers sont arrivés en Grande-Bretagne en provenance de l’Inde.

Cependant, les derniers rapports de tests de vaccination suggèrent que les vaccins Pfizer et AstraZeneca sont efficaces contre la nouvelle variante.

Samedi, le Royaume-Uni a signalé 3 398 nouveaux cas confirmés, 7 décès et 133 hospitalisations, le nombre de personnes testées positives ayant augmenté de 23% au cours de la semaine dernière.