Surnommée la souche « Moscou », ils étudient de toute urgence si elle est résistante aux vaccins actuels. La Russie a connu une augmentation des infections du virus mortel, entraînant l’imposition de nouvelles restrictions à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Dimanche, les autorités sanitaires ont signalé plus de 14 700 cas de Covid, ce qui représente le plus grand décompte sur une journée depuis février.

Les experts pensent que la nouvelle souche pourrait être à l’origine de l’explosion des infections.

Denis Logunov, directeur de l’Institut de recherche d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya, a déclaré à l’agence de presse TASS : “Maintenant, nous surveillons la situation à Moscou et, plus important encore, Moscou pourrait encore avoir ses propres souches moscovites”.

Les autorités russes ont agi rapidement pour tenter de supprimer l’épidémie.

Sergueï Sobianine, maire de Moscou, a annoncé une “semaine chômée” du 15 au 19 juin pour tenter de freiner la hausse spectaculaire des infections.

Les hôpitaux de campagne pour traiter les patients Covid seront également rouverts dans la capitale.

Les autorités de Saint-Pétersbourg, qui accueillent des matchs de football de l’Euro 2020, ont déclaré lundi qu’elles renforçaient leurs restrictions anti-coronavirus.

Cependant, seulement environ 12% de la population a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid.

Mardi, le Kremlin a admis que son programme de vaccination laissait beaucoup à désirer.

Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré aux journalistes: “Nous devrions probablement tous être insatisfaits des taux de vaccination.”