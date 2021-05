Covid news: L’âge moyen des personnes infectées est désormais de 29 ans après le déploiement historique du vaccin | UK | Nouvelles

Couvrant la semaine se terminant le 23 mai, les chiffres montrent également une légère augmentation des admissions globales à l’hôpital pour Covid-19, à 0,79 pour 100 000, contre 0,75 pour 100 000 la semaine précédente.

Les personnes âgées de 10 à 19 ans avaient le taux d’infection le plus élevé, soit 55,2 cas pour 100 000 personnes.

Les personnes âgées de 70 à 79 ans avaient le plus bas, à 4,1 pour 100 000.

La tendance à la baisse de l’infection démontre «la valeur de la vaccination dans la réduction des cas dans les groupes d’âge les plus âgés et les plus immunisés», selon le professeur Paul Hunter de l’Université d’East Anglia.

Il a déclaré au Times que, bien qu’il soit encore trop tôt pour dire que la baisse de l’âge de l’infection se poursuivrait, les signes sont prometteurs.

Il a ajouté: «Si le nombre de cas dans les groupes plus âgés reste faible, les hospitalisations resteront faibles et nous espérons pouvoir gérer la troisième vague d’infection sans trop de pression sur le NHS et sans réimposition du verrouillage.»