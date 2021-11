Covid news : le « coup de maître » de la Journée de la liberté porte ses fruits ! L’enfer de l’UE prouve que le Royaume-Uni avait raison de mettre fin aux règles | Royaume-Uni | Nouvelles

Christopher Snowdon suggère que la croissance exponentielle des cas de coronavirus dans toute l’UE indique que « ce n’est qu’une question de temps avant que la majeure partie de l’Europe occidentale ne connaisse de graves problèmes ». M. Snowdon a déclaré qu’après que les dernières données ont révélé que les cas de COVID-19 montaient en flèche à travers l’Europe, les « personnes qui appelaient la Grande-Bretagne une » île de la peste « il y a quelques semaines n’ont plus l’air si intelligent ». En juillet, des experts indépendants de Sage ont offert des conseils, qui ont été publiés dans la revue médicale The Lancet.

Il a suggéré que la fin des restrictions de verrouillage le 19 juillet serait une « expérience dangereuse et contraire à l’éthique ».

M. Snowdon poursuit en expliquant comment les experts ont appelé le gouvernement à annuler la « journée de la liberté » et à interdire les rassemblements en intérieur.

Il a déclaré qu' »il devient de plus en plus évident que le report du » jour de la liberté « aurait rendu un verrouillage hivernal plus probable, pas moins ».

M. Snowdon estime qu’en Angleterre, « un mur de résistance à Covid » s’est construit « au cours des doux mois d’été et d’automne », suggérant que la résistance « a maintenant été renforcée par 12 millions de rappels ».

L’article d’opinion cite le médecin-chef Chris Whitty, qui a déclaré en juillet : « Beaucoup de gens, y compris moi-même en fait, sont d’avis que partir en été présente certains avantages, toutes choses étant égales par ailleurs, à s’ouvrir au l’automne, lorsque les écoles reprennent et lorsque nous nous dirigeons vers la période hivernale, lorsque le NHS a tendance à être soumis à la plus grande pression. »

S’adressant au Guardian plus tôt ce mois-ci, le professeur Paul Hunter a déclaré : « Nous ne sommes pas derrière l’Europe dans cette vague, ils sont derrière nous.

« Nous ne voyons pas actuellement une augmentation de la même ampleur que l’Europe actuellement, en grande partie à cause du nombre élevé de cas au cours des derniers mois, que la plupart de l’Europe a manqué. »

L’Europe est à nouveau l’épicentre de la pandémie mondiale.

L’augmentation des cas sur le continent a conduit la chancelière allemande Angela Merkel à déclarer : « Nous sommes dans une situation extrêmement dramatique.

« Ce qui est en place maintenant n’est pas suffisant. »

Les faibles taux de vaccination en Europe sont l’une des principales raisons de l’augmentation des infections.

Environ 60 pour cent des personnes en Europe occidentale sont complètement immunisées.

Cependant, environ la moitié seulement sont vaccinés en Europe de l’Est.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les décès dus aux coronavirus en Europe le 15 novembre avaient augmenté de 5% par rapport à la semaine précédente.