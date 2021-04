Covid news: Le virus deviendra plus transmissible mais moins pathogène, selon un expert | UK | Nouvelles

Les craintes d’un virus Covid plus mortel ont été motivées notamment par l’émergence de la variante indienne ces derniers mois. Des preuves anecdotiques de l’Inde suggèrent que la nouvelle souche cause plus de maladies chez les jeunes et n’est pas aussi facile à traiter. Les scientifiques pensent qu’il est plus contagieux que les formes antérieures du virus Covid et est responsable de l’énorme augmentation des nouvelles infections qui menace de submerger le système médical du pays.

Plus de 200 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés mercredi par les autorités sanitaires indiennes, tandis que le Royaume-Uni a signalé un total de 77 infections au total.

Divers experts ont également décrit la nouvelle souche comme ayant les “caractéristiques d’un virus très dangereux” et comme étant une “variante préoccupante”.

Cependant, Denis Kinane, co-fondateur et directeur médical de Cignpost Diagnostics Ltd, a déclaré à Express.co.uk que le virus Covid était le plus susceptible de suivre une trajectoire similaire à celle d’autres coronavirus, même s’il y avait des «blips» en cours de route.

L’immunologiste, dont la société effectue des tests PCR pour de grandes entreprises comme la BBC, a déclaré: «La pression globale va être vers plus transmissible, moins virulente et moins pathogène – c’est la tendance générale.

«Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de bugs sur la route.

«Même avec la grippe espagnole, nous avons eu une vague, puis une autre vague qui est revenue et nous a frappé encore plus, de sorte que nous obtenons ces changements dans les variantes.

Il a ajouté: “La tendance générale est que cela deviendra moins (virulent) et cela a été vu avec les coronavirus dans le passé.

“Ce sera la ligne générale si vous le souhaitez. Que vous obteniez des blips et que nous ayons des blips est une autre chose.”

On craint que les vaccins actuels soient moins efficaces contre les variantes émergentes de Covid.

Des études récentes ont montré que le vaccin d’AstraZeneca n’avait qu’une efficacité de 10,4% contre les infections légères à modérées causées par la variante sud-africaine.

De même, une étude israélienne a révélé que la variante sud-africaine pourrait dans une certaine mesure échapper à la protection fournie par le vaccin Pfizer.

M. Kinane, cependant, est convaincu que les vaccins actuels seront capables de faire face aux variantes et que seule une mutation majeure changerait les perspectives.

Il a déclaré: «La plupart des vaccins sont bien capables de traiter n’importe quelle variante qui va arriver.

“Être une variante qui contournerait réellement le système (immunitaire) et il a été suggéré que la variante sud-africaine est en fait plus capable de contourner le système immunitaire – mais de le faire en fait toute nouvelle variante qui sera encore plus efficace à contourner les vaccinations, disons que la variante sud-africaine – va devoir changer énormément. “

L’ironie de la situation est que plus les campagnes de vaccination sont réussies, plus il est probable que de nouvelles variantes émergeront.

Le co-fondateur de Cignpost Diagnostics Ltd a expliqué: «L’un des arguments et l’une des discussions que vous pourriez avoir plus tard lorsque nous serons beaucoup plus protégés par les vaccins est de savoir si, avec ce niveau élevé de vaccination au sein de la communauté, si nous pourrions l’être, nous allons disons, une frayère pour de nouvelles variantes.

«C’est probablement parce que les pressions évolutives typiques seront exercées sur le virus pour qu’il mute réellement afin de pouvoir survivre malgré le fait qu’une grande partie de la population a été vaccinée.

“Il y aura une certaine pression de cette façon.”