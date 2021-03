Covid news: les dirigeants mondiaux exhortés à créer un traité international sur la pandémie Politique | Nouvelles

«Nous pensons que les nations devraient travailler ensemble pour un nouveau traité international de préparation et de riposte à une pandémie», peut-on lire dans le communiqué.

«Un tel engagement collectif renouvelé serait un jalon dans le renforcement de la préparation à une pandémie au plus haut niveau politique.

«Il s’inscrirait dans la constitution de l’Organisation mondiale de la santé et s’appuierait sur d’autres organisations compétentes, essentielles à cette entreprise, à l’appui du principe de la santé pour tous.»

L’annonce du traité intervient dans un contexte de tensions croissantes sur les approvisionnements en vaccins qui ont créé des divisions internationales.

Le nouveau règlement mondial agira sur une base similaire à celle créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle les dirigeants politiques se sont réunis pour relever les défis futurs.

Le traité envisagé prépare une approche holistique qui «relie la santé des humains, des animaux et de notre planète» avec un degré partagé de responsabilité mutuelle entre les nations.

Le traité sera étayé par le Règlement sanitaire international et d’autres cadres sanitaires mondiaux existants pour garantir «une base solide et éprouvée sur laquelle nous pouvons construire et nous améliorer».

La déclaration continue: «Il y aura d’autres pandémies et d’autres urgences sanitaires majeures.

La déclaration conclut: «Notre solidarité pour faire en sorte que le monde soit mieux préparé sera notre héritage qui protège nos enfants et petits-enfants et minimise l’impact des futures pandémies sur nos économies et nos sociétés.

«La préparation aux pandémies a besoin d’un leadership mondial pour un système de santé mondial adapté à ce millénaire.

«Pour faire de cet engagement une réalité, nous devons être guidés par la solidarité, l’équité, la transparence, l’inclusion et l’équité.»