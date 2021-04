Covid news: les données montrent que 32 personnes seulement sont hospitalisées avec le virus après une dose de vaccin | UK | Nouvelles

Mardi, 192 autres personnes ont été admises à l’hôpital avec un coronavirus. Mais de nouvelles données suggèrent que 32 des personnes hospitalisées ces derniers mois ont reçu une dose de vaccin dans les trois semaines, sur 74 405 admissions.

Des recherches menées par des scientifiques d’institutions telles que l’Université de Liverpool et révélées par The Telegraph, ont examiné les résultats pour tous les patients admis à l’hôpital avec un coronavirus, y compris ceux qui avaient reçu au moins un vaccin et avaient suffisamment de temps pour renforcer l’immunité.

Sur 74 405 patients atteints de Covid-19 entre septembre et mars, 32 seulement avaient reçu un vaccin au moins trois semaines auparavant.

Les scientifiques ont noté que les résultats s’élevaient à un patient vacciné sur 2300.

Les résultats mis à jour et une analyse détaillée par le UK Coronavirus Clinical Characterization Consortium doivent être remis mercredi au Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE).

Cela vient après que le Premier ministre Boris Johnson a averti que les Britanniques ne devaient pas «se leurrer» en pensant que le coronavirus avait disparu.

Après avoir salué le déploiement du vaccin comme «faisant une grande différence», il a déclaré: «Nous ne connaissons pas encore toute l’étendue de la protection que nous construisons. La force exacte de nos défenses.

«Alors que nous examinons ce qui se passe dans d’autres pays avec des cas actuellement à un nombre record dans le monde, nous ne pouvons pas nous leurrer que COVID a disparu.

Le Premier ministre a également annoncé qu’il avait lancé un nouveau groupe de travail sur les antiviraux pour identifier les traitements pour les personnes exposées au virus, qui, on l’espère, pourraient arrêter la propagation de l’infection et accélérer le temps de récupération.

On espère qu’au moins deux traitements efficaces «sous forme de comprimés ou de gélules» seront disponibles cette année.

Mardi, le Royaume-Uni a administré 373 423 doses de vaccin supplémentaires.

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a administré 33 032 120 premières doses et 10 425 790 secondes doses de vaccin contre le coronavirus.

Les chiffres signifient que 49,5% des Britanniques ont reçu une première dose et 15,6% ont été entièrement vaccinés.

Mardi, 2524 autres cas et 33 décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif ont été enregistrés.

Au total, 4 393 307 cas et 127 307 décès ont été enregistrés au Royaume-Uni.