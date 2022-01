Covid news: les plus de 60 ans attendent l’AUTOMNE pour le prochain vaccin de rappel | Royaume-Uni | Des nouvelles

Simon R Clarke, professeur agrégé en microbiologie cellulaire et chef de la division des sciences biomédicales et du génie biomédical, a déclaré à Express.co.uk qu’il serait « très surpris si un tel programme commençait » avant cette date. Ceci malgré l’immunité des personnes au coronavirus qui semble chuter environ 10 semaines après l’administration d’un rappel.

De nombreuses personnes dans la catégorie des plus de 60 ans auront reçu leur injection de rappel avant Noël, ce qui signifie qu’elles auraient pu attendre neuf mois ou plus pour une quatrième injection et la protection inestimable qu’elle offre.

S’adressant à Express.co.uk, le Dr Clarke a déclaré: « Ce qu’il est important de retenir ici, c’est que même si l’immunité semble commencer à baisser après 10 semaines après le rappel, cela n’est mesuré que par les niveaux d’anticorps, qui ne sont pas toujours un bon indicateur de protection globale.

« Il reste possible qu’il y ait une bonne immunité protectrice au-delà de ces 10 semaines et nous ne savons tout simplement pas combien de temps cela dure, pour le moment.

« Je pense que d’autres cycles de relance sont très probables à un moment donné en 2022, mais je serais très surpris si un tel programme commençait plus tôt que la fin de l’été/début de l’automne. »

Malgré l’augmentation des chiffres, le gouvernement de Boris Johnson a jusqu’à présent résisté aux appels de nombreux professionnels de la santé à mettre en place davantage de restrictions.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’imposer de nouvelles restrictions était un « dernier recours absolu ».

Il a déclaré: « Les restrictions à notre liberté doivent être un dernier recours absolu et le peuple britannique s’attend à juste titre à ce que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour les éviter.

« Depuis que je suis arrivé à ce poste il y a six mois, j’ai également été très conscient des énormes coûts sanitaires, sociaux et économiques des blocages.

« Je suis donc déterminé à ce que nous devions nous donner les meilleures chances de vivre aux côtés du virus et d’éviter les mesures strictes à l’avenir. »

Mais Matthew Taylor, directeur général de la Confédération du NHS, a déclaré que les prochaines semaines seraient « très difficiles ».

Il a ajouté: « Je comprends à quel point les gens veulent que les choses reviennent à la normale et je suis convaincu qu’au fur et à mesure que cette année avance, nous pourrons le faire.

« Nous espérons tous que 2022 sera l’année où le coronavirus deviendra simplement une maladie avec laquelle nous vivons, et non une maladie qui domine nos vies.

« Mais vous pouvez avoir l’optimisme tout en reconnaissant que les prochaines semaines vont être très difficiles, et nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour nous aider à traverser ces prochaines semaines. »