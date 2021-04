Covid news: Les résidents des centres de soins peuvent rencontrer deux personnes à l’intérieur à partir de lundi | UK | Nouvelles

Boris Johnson a annoncé une extension des règles introduites début mars – qui permettait à une seule personne de rendre visite aux résidents des centres de soins. Dans de nombreux cas, avril marquera la première fois que les grands-parents et les arrière-grands-parents rencontreront les nouveaux membres de la famille.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «La réunion de la famille et des amis a été une priorité à chaque fois que les restrictions ont été assouplies, et la prochaine étape ne sera pas différente.

«Je suis particulièrement heureux de permettre aux résidents d’avoir plus de visiteurs, y compris des petits-enfants, compte tenu de l’isolement et de l’inquiétude ressentis par tant de personnes au cours de la dernière année.

«Grâce au travail acharné du personnel des foyers de soins et au succès du déploiement du vaccin, nous sommes en mesure d’augmenter le nombre de visites de manière sûre et contrôlée.

Le gouvernement informe que les bébés et les très jeunes enfants ne seront pas comptés parmi les invités attribués, ce qui signifie que les parents pourront rendre visite aux résidents dans leur ensemble.

En vertu des règles de verrouillage, les visiteurs sont invités à fournir un résultat négatif au test Covid et à porter un équipement EPI à chaque visite pour protéger les résidents et le personnel.

Le gouvernement a suggéré qu’en raison du déploiement réussi des vaccins dans les maisons de soins, un plan de visite accru dans la feuille de route peut être mis en œuvre à condition que les mesures de contrôle restent en place et que les infections soient faibles.

Selon les dernières statistiques du gouvernement, près de 94 pour cent des résidents des foyers de soins éligibles ont reçu leur première dose du vaccin.

Ils ont ajouté que près de 78 pour cent du personnel des foyers de soins et des travailleurs essentiels ont également reçu le coup.

LIRE LA SUITE: Boris Johnson proposera des passeports Covid mais « sera limité dans le temps »

Helen Whately, Ministre des soins, a déclaré: «L’augmentation des visites à domicile est une priorité absolue car nous allégons les restrictions de Covid. Je sais à quel point ces visites sont importantes pour les résidents et leurs proches.

«Je suis heureux que nous ayons pu introduire des visites plus significatives dans les foyers de soins en mars. Voir des amis et des membres de la famille réunis a été incroyablement émouvant. Merci à tous nos formidables soignants pour avoir contribué à rendre cela possible.

Elle a ajouté: «Nous voulons aller plus loin, nous autorisons donc plus de visiteurs à cette prochaine étape de la feuille de route – et notre objectif est de rendre les visites dans les maisons de soins aussi normales que possible d’ici l’été.

«Nous savons à quel point ce virus peut être cruel dans les maisons de retraite, nous devons donc continuer à suivre la science et les données, mais les choses s’améliorent.»

Dans les semaines à venir, les visiteurs pourront effectuer des tests à domicile plutôt que dans les maisons de soins, réduisant ainsi le risque d’infection et gérant le flux de visiteurs.