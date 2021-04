Covid news: Les scientifiques appellent à la suppression des règles de distanciation sociale en juin | UK | Nouvelles

Un groupe de 22 scientifiques et universitaires de haut niveau a signé une lettre ouverte exhortant le gouvernement à s’en tenir à son projet de supprimer toutes les règles imposées lors de la pandémie de coronavirus en juin. Ils ont déclaré que la levée des restrictions permettrait aux Britanniques “de reprendre le contrôle de leur propre vie”.

Dans le cadre de la feuille de route du Premier ministre Boris Johnson pour sortir du verrouillage, toutes les mesures de distanciation sociale seront assouplies le 21 juin.

La lettre a été signée par d’éminents experts, dont le conseiller gouvernemental Robert Dingwall de l’Université de Nottingham Trent.

Les autres universitaires qui mènent les appels sont le professeur Anthony Brookes, spécialiste des données sur la santé et généticien à l’Université de Leicester, et le professeur Carl Heneghan, directeur du Center for Evidence Based Medicine de l’Université d’Oxford.

Dans la lettre, le groupe a souligné qu ‘”une bonne société ne peut être créée en se concentrant de manière obsessionnelle sur une seule cause de mauvaise santé.”

Les experts critiquent les orientations «confuses et contradictoires» émises par le gouvernement dans sa réponse à la crise sanitaire.

Le groupe a écrit: «On nous dit simultanément que nous avons des vaccins efficaces et que les restrictions majeures de la vie quotidienne doivent se poursuivre indéfiniment.

«Les deux propositions ne peuvent pas être vraies.

«Nous devons donner plus de poids aux données sur le succès réel des vaccins et moins aux risques théoriques de fuite et / ou de flambée des vaccins dans une population largement vaccinée.

«Il est temps de réévaluer où nous en sommes et où nous allons ensuite.»

Le collectif demande également que les directives sur les masques faciaux dans les écoles, qui, selon eux, auraient dû être levées avant Pâques, soient supprimées avant le 17 mai.

Le journal ajoute: «Le [Department for Education] les recommandations sur la couverture faciale et la distanciation sociale dans les écoles n’auraient jamais dû être prolongées au-delà de Pâques et devraient cesser au plus tard le 17 mai.

«Les couvertures faciales obligatoires, la mise à distance physique et les tests communautaires de masse devraient cesser au plus tard le 21 juin, ainsi que les autres contrôles et impositions.

«Tout examen de la documentation relative à l’immunité doit cesser.»

