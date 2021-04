Covid news: Sturgeon frappe un système de feux de signalisation «laxiste» pour les voyages internationaux | UK | Nouvelles

Le Premier ministre écossais a déclaré que les restrictions «laxistes» pourraient permettre aux souches émergentes de coronavirus de se propager au Royaume-Uni. Le système de feux tricolores du Premier ministre permettrait aux Britanniques de se rendre dans les pays de la «liste verte» sans avoir à s’isoler à leur retour.

Mme Sturgeon a fait ces remarques après avoir commenté la décision de M. Johnson de procéder à un voyage en Inde plus tard ce mois-ci, malgré les avertissements selon lesquels le pays avait trouvé une nouvelle variante intéressante.

S’exprimant sur Sophy Ridge dimanche sur Sky News, Mme Sturgeon a déclaré: «Je pense que ce que nous devons reconnaître à propos de Covid, c’est qu’il est en train de muter et que de nouvelles variantes apparaissent dans différentes parties du monde.

«Nous ne savons pas d’où viendront les variantes les plus préoccupantes, c’est pourquoi une approche du voyage qui tente de catégoriser le risque, avec certains pays classés dans la liste rouge et d’autres pays jugés plus sûrs, je pense pose un risque.

“Parce qu’aucun de nous ne sait pour le moment où la prochaine variante qui pourrait être vraiment problématique va se produire.”

Elle a ajouté: «Nous devons être très prudents alors que nous continuons à supprimer les choses à la maison, nous ne permettons pas qu’il soit réensemencé avec des variantes plus dangereuses d’ailleurs.»

Mme Sturgeon a insisté sur le fait que le gouvernement britannique devrait suivre l’exemple de l’Écosse et rendre la quarantaine gérée obligatoire pour les arrivées de toutes les destinations.

L’isolement géré signifie que les voyageurs doivent terminer la période de quarantaine dans un hôtel approuvé par le gouvernement.

Elle a déclaré: «En Écosse, nous insistons pour que les gens mettent en quarantaine dans un isolement géré, où qu’ils soient dans le monde s’ils viennent directement en Écosse, et nous continuons d’essayer de persuader le gouvernement britannique d’adopter une approche similaire.

«Parce que nous ne devons pas permettre que les progrès que nous réalisons au niveau national soient sapés par une position trop laxiste sur les voyages internationaux.»

Un porte-parole de Downing Street a confirmé la semaine dernière les intentions de M. Johnson de procéder à sa visite en Inde, suscitant l’inquiétude de la communauté scientifique.

Le professeur Danny Altmann, immunologiste de l’Imperial College, a averti vendredi que la nouvelle variante enregistrée en Inde pourrait potentiellement «nous donner une troisième vague».

Il a déclaré au PM de BBC Radio 4 «nous devrions être terriblement inquiets» et a souligné que l’Inde devrait être ajoutée à la liste rouge des voyages pour éviter un retard potentiel dans les projets du gouvernement de rouvrir l’économie.

Il a déclaré: «Ce sont des choses qui peuvent le plus saboter notre plan d’évacuation pour le moment et nous donner une troisième vague. Ils sont inquiétants.

NE MANQUEZ PAS

Frexit! Barnier prévient les citoyens de Macron du nord de vouloir quitter l’UE [REVEAL]

«La ferme, Macron! Le président français dit d’arrêter de saper le jab d’AZ [INSIGHT]

Macron abuse du Brexit pour obliger les retraités expatriés à payer 865 £ pour une licence [SPOTLIGHT]