Covid news: Trois millions de travailleurs en Grande-Bretagne pourraient passer à quatre jours par semaine après la pandémie | UK | Nouvelles

Les résultats d’une enquête menée par l’organisme de bienfaisance Be The Business montrent que 18% des organisations envisagent le déménagement comme un moyen d’augmenter la productivité. L’analyse du groupe de réflexion Autonomy a également révélé que 5% des petites et moyennes entreprises ont déjà effectué le changement.

Le directeur de la recherche chez Autonomy Will Stronge a déclaré: «Toutes les preuves montrent que passer à une semaine de quatre jours est gagnant-gagnant pour les employeurs et les travailleurs – et c’est pourquoi nous constatons une adoption croissante dans tous les secteurs.

«La meilleure façon de créer un monde du travail meilleur après Covid consiste à aborder la façon dont nous travaillons au niveau de l’atelier.

«Une semaine de travail de quatre jours apporterait d’énormes avantages à la santé mentale des travailleurs, ce qui alimente directement les performances de l’entreprise.»

Microsoft et Unilever ont déjà essayé de réduire les heures de travail hebdomadaires.

Selon le Trade Union Congress, les travailleurs britanniques ont la semaine de travail à temps plein la plus longue de tous les pays européens, à l’exception de la Grèce.

Le président de PwC, Kevin Ellis, a déclaré: «Nous encourageons depuis longtemps le travail flexible et nous espérons que les annonces d’aujourd’hui en feront davantage la norme que l’exception.

«Nous voulons que nos employés se sentent en confiance et autonomes.

«Ces changements sont en réponse directe aux sondages de nos employés, qui ont déclaré qu’ils valorisaient un mélange de travail à domicile et au bureau.»

Il a ajouté: «Nous voulons aider à consacrer de nouveaux modèles de travail afin qu’ils survivent à la pandémie.

«Sans planification consciente, il y a maintenant un risque que nous perdions les meilleurs éléments de ces nouvelles méthodes de travail lorsque l’économie se rouvrira.»