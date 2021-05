Covid News: un scientifique de haut niveau affirme que de nouveaux verrouillages sont «improbables» | UK | Nouvelles

Le professeur Neil Ferguson, dont les modèles ont conduit au premier verrouillage national, pense que le pire est derrière nous. Les commentaires du professeur Ferguson interviennent alors que le premier ministre a déclaré qu’il y a de «bonnes chances» que la règle de la distance sociale de 1 million puisse être abrogée d’ici le 21 juin.

S’adressant à la BBC, le professeur a déclaré: «Dans le pire des cas, si nous avons une nouvelle variante qui parvient à échapper aux vaccins, par exemple à la fin de l’été et au début de l’automne, il peut être nécessaire de revenir sur certains d’entre eux. mesures au moins temporairement jusqu’à ce que nous puissions renforcer l’immunité des gens.

«Est-ce que je pense que cela se produira probablement? Non, je ne le fais pas.

“Je pense que nous sommes beaucoup plus susceptibles d’être sur une trajectoire stable maintenant hors de cette pandémie, du moins dans ce pays.”

Lundi, Boris Johnson a suggéré qu’une certaine «ouverture» des voyages à l’étranger pourrait être autorisée pour les personnes en Angleterre le 17 mai, mais a ajouté que «nous devons être très, très durs».

Les jours fériés à l’étranger sont actuellement interdits, mais le gouvernement devrait classer les pays classés comme verts, orange ou rouges dans leur dernier système de règles sur les feux de signalisation.

Les étapes trois et quatre de la feuille de route de M. Johnson pour sortir du verrouillage n’ont pas encore été confirmées, mais le Premier ministre a déclaré que les résultats du vaccin «commençaient vraiment à apparaître dans l’épidémiologie».

La troisième étape des mesures d’assouplissement du verrouillage ne sera pas mise en œuvre avant le 17 mai.

Les ministres ont précédemment suggéré qu’un nouvel assouplissement du verrouillage ne se poursuivra que si les données le soutiennent.

Le professeur Reicher a ajouté: «Si nous pensons qu’il n’y a aucun risque, si nous commençons à mélanger sans retenue, alors nous allons avoir de vrais problèmes.

«Rappelez-vous, il y a deux mois en Inde, ils déclaraient que la pandémie était terminée, maintenant ils ont 400 000 cas par jour.»

Actuellement, plus de 34 millions de premières doses du vaccin ont été administrées à travers le Royaume-Uni et plus de 15 millions ont été entièrement vaccinées.