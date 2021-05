Covid news: Un tueur de champignons noirs abat des patients – «Cauchemar dans une pandémie» | Monde | Nouvelles

La nouvelle crise sanitaire imminente a été décrite comme “un cauchemar à l’intérieur d’une pandémie”. Les médecins indiens signalent un afflux de cas de mucormycose parmi les personnes se rétablissant de Covid-19. L’infection très rare, également connue sous le nom de «champignon noir», est normalement causée par une exposition à la moisissure mucorale.

Elle affecte les sinus, le cerveau et les poumons et est particulièrement mortelle pour les diabétiques et ceux dont le système immunitaire est affaibli.

On pense que l’augmentation des infections par “champignons noirs” en Inde est liée à l’utilisation de stéroïdes chez les patients atteints de Covid gravement malades.

Certains stéroïdes se sont révélés efficaces pour traiter les personnes présentant des symptômes avancés de Covid.

Ils réduisent l’inflammation dans les poumons et empêchent le système immunitaire du corps de se surmener lors de la lutte contre le virus.

Cependant, les stéroïdes peuvent réduire l’immunité et augmenter la glycémie chez les diabétiques et les patients non diabétiques Covid.

Les médecins pensent que cette baisse de l’immunité pourrait déclencher l’explosion des cas de murcomycose.

Le Dr Akshay Nair, un chirurgien ophtalmologique basé à Mumbai, a déclaré au Soutik Biswas de la BBC: “Le diabète abaisse les défenses immunitaires du corps, le coronavirus l’exacerbe, puis les stéroïdes qui aident à combattre Covid-19 agissent comme un carburant pour l’incendie.”

Il a dit qu’en avril seulement, il avait traité 40 patients souffrant de l’infection fongique.

LIRE LA SUITE: Panique Covid: la variante indienne se propage à travers le Royaume-Uni à mesure que les cas augmentent

Elle a déclaré que la plupart de ses patients étaient des diabétiques d’âge moyen qui ont développé l’infection deux semaines après la guérison de Covid-19.

«Nous voyons déjà deux à trois cas par semaine ici», a-t-elle expliqué.

“C’est un cauchemar à l’intérieur d’une pandémie.”