Covid news: Un tueur de champignons noirs avec un taux de mortalité de 50 pour cent balaie l’Inde | Monde | Nouvelles

Au moins 90 personnes, qui s’étaient rétablies de Covid-19, sont décédées de mucormycose, une infection fongique noire rare. 850 autres sont actuellement hospitalisés pour la maladie, les autorités craignant un afflux de jusqu’à 5 000 patients dans les prochains mois. L’infection très rare est causée par l’exposition à la moisissure mucorale et affecte normalement les personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli, comme les diabétiques et les personnes atteintes du VIH / sida.

Il a un taux de mortalité de 50 pour cent, s’il n’est pas traité tôt.

Avant la pandémie de Covid, les cas de la maladie étaient très rares, mais les médecins ont maintenant du mal à faire face à l’augmentation spectaculaire des cas.

Beaucoup doivent recourir à l’ablation des yeux et des mâchoires des patients pour sauver leur vie.

Le Dr Arvinder Singh Soin, l’un des principaux médecins indiens de Delhi, a tweeté: “Nous avons vu plus de cas de champignons noirs au cours de la semaine dernière que nous n’en traitons normalement en deux ans.”

L’épidémie du champignon noir se propage rapidement dans tout le pays.

Les autorités de l’État du Rajasthan, au nord du pays, ont confirmé 100 cas actifs et ont déclaré une «épidémie» de mucormycose.

Ils réduisent l’inflammation dans les poumons et empêchent le système immunitaire du corps de se surmener lors de la lutte contre le virus.

Cependant, les stéroïdes peuvent réduire l’immunité et augmenter la glycémie chez les diabétiques et les patients non diabétiques Covid.

Les médecins pensent que cette baisse de l’immunité pourrait déclencher l’explosion des cas de mucormycose.