Covid : Noël va être ‘super’, dit Sajid Javid

Sajid Javid a déclaré que les gens devraient continuer à faire des plans de Noël comme « normaux », malgré le retour des règles de port du masque et la liste rouge des voyages en réponse à l’émergence de la nouvelle variante inquiétante d’Omicron.

Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il espérait que les mesures supplémentaires, qui entreront en vigueur mardi, seront « temporaires ».

Il a défendu la décision de ne pas aller plus loin en réintroduisant le travail à domicile ou des mesures de distanciation sociale, déclarant à Trevor Phillips dimanche sur Sky News « nous sommes loin de cela ».

M. Javid a déclaré: « Nous savons maintenant que ces types de mesures ont un prix très lourd, à la fois économiquement, socialement, en termes de résultats de santé non-Covid tels que l’impact sur la santé mentale.

« Donc, si l’on devait prendre de telles décisions, elles devraient être prises très, très soigneusement et nous n’en sommes pas encore là, nous sommes loin de cela. »

Il a déclaré que les « actions proportionnées et équilibrées » du gouvernement offriraient aux scientifiques les semaines « précieuses » dont ils ont besoin pour évaluer la nouvelle variante.

Interrogé sur la saison des fêtes, il a ajouté: « Je pense que les gens devraient poursuivre leurs plans comme d’habitude pour Noël.

« Je pense que ça va être un super Noël. »

