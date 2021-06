L’essai permettra aux fans d’indiquer leur statut vaccinal ou les résultats des tests et de télécharger un certificat (Photo : ./PA)

Un nouveau « NHS Covid Pass » est désormais disponible sur les téléphones des gens dans le cadre des efforts visant à élargir la capacité des foules lors des grands événements sportifs.

Les fans pourront montrer qu’ils ont reçu les deux doses du vaccin ou un test négatif récent dans le cadre d’un essai en cours.

Ils pourront également montrer s’ils ont eu Covid au cours des six derniers mois, suggérant qu’ils ont des anticorps contre le virus.

L’application NHS existante vous permet déjà de saisir les détails de votre vaccination, mais une nouvelle fonctionnalité a désormais été ajoutée pour saisir également les résultats des tests de coronavirus.

Cela signifie que même ceux qui n’ont pas encore reçu les deux doses peuvent toujours passer un test de flux latéral et le connecter à l’application afin d’être informés des événements.

Tous les courts de Wimbledon fonctionneront à 50 % de leur capacité pendant la majeure partie du tournoi, qui débutera le 28 juin.

Mais la finale du simple dames et les finales du simple messieurs devraient se jouer devant une foule d’environ 15 000 personnes à pleine capacité.



Les finales du simple messieurs et dames de Wimbledon devraient se jouer devant une foule à pleine capacité (Photo: PA)

Actuellement, seuls ceux qui ont des billets pour les événements tests pourront utiliser un code spécial pour télécharger un Covid Pass via l’application, qui est distincte de l’application Test and Trace.

Mais si l’essai réussit, le programme pourrait être étendu au grand public.

Une source de Whitehall a déclaré au Daily Mail: «Les fans rendent certains de nos plus grands moments sportifs vraiment spéciaux.

“L’utilisation du NHS Covid Pass nous aidera à débloquer en toute sécurité des foules de capacité aux Euros et à Wimbledon et, espérons-le, à offrir un été fantastique de succès sportif.”

Des contrôles ponctuels aléatoires seront effectués lors des événements pour s’assurer que les gens ne mentent pas sur les résultats de leurs tests Covid.

Aucune décision formelle sur les passeports vaccinaux n’a été prise, mais on pense qu’ils pourraient être utilisés plus tard cet été pour permettre aux gens de partir en vacances à l’étranger.

Le ministre principal du cabinet, Michael Gove, mène un examen de leur utilisation et devrait faire rapport avant le 19 juillet, date à laquelle le soi-disant «Jour de la liberté» a été repoussé.



Le gouvernement n’a pas encore dit si les passeports vaccinaux seront utilisés pour les voyages internationaux (Photo: .)

Il est entendu qu’il est contre l’utilisation des laissez-passer Covid à grande échelle au niveau national, mais ils peuvent être nécessaires pour voyager à l’étranger.

La commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles des Communes a averti que la mise en œuvre d’un système de certification des vaccins serait «par sa nature même discriminatoire».

Le président du comité, William Wragg, a déclaré: «Nous reconnaissons la nécessité de formuler une sortie de verrouillage efficace, mais les passeports Covid ne sont pas la réponse.

«Nous ne sommes pas du tout convaincus par les arguments en faveur de leur introduction.

«Bien qu’il s’agisse d’un outil vendu tel quel et construit dans l’intention d’être pour le bien universel, il a le potentiel de causer de grands dommages sociaux et économiques.

“Comme l’indiquent les statistiques sur l’utilisation des vaccins, tout système de certification Covid sera un discriminateur selon la race, la religion et l’âge.”

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();