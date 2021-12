Covid : plus de restrictions pour le réveillon du Nouvel An semblent « de plus en plus improbables »

Boris Johnson manque de temps s’il veut mettre en place de nouvelles règles Covid avant la fin de l’année (Photo : Rex/./EPA)

Les données qui ont montré que la variante Omicron peut être plus douce ont rendu plus de restrictions sur le réveillon du Nouvel An «de plus en plus improbables», selon les rapports.

Boris Johnson manque de temps pour imposer des mesures légales à la population avant les célébrations de fin d’année, mais conseillera probablement une prudence accrue en raison de l’augmentation du nombre de cas.

Le Premier ministre a utilisé son message de Noël pour dire aux gens d’obtenir le «merveilleux» cadeau d’un coup de rappel dans le cadre de l’esprit de «voisinage» de la saison.

Sa décision de ne pas annuler les célébrations festives pour la deuxième année a été confirmée hier par une analyse de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) qui a suggéré que les gens sont entre 50 et 70 % moins susceptibles d’être admis à l’hôpital avec Omicron par rapport aux variantes précédentes. .

Un ensemble de restrictions « ne semble pas aussi probable qu’il l’était », selon des initiés de Downing Street (Photo: Downing Street)

Plus de restrictions sur la socialisation étaient attendues après Noël en raison de la propagation rapide d’Omicron, mais M. Johnson a promis de rappeler le Parlement pour voter sur toutes les mesures qu’il jugerait nécessaires.

Pour ce faire, il doit donner un préavis de deux jours et, avec le début des vacances de Noël, il manque de temps.

Une source du Cabinet a déclaré au Daily Mail qu' »avec chaque jour qui passe, il devient moins probable » que le Parlement soit rappelé avant le réveillon du Nouvel An, ce qui signifie que la célébration pourrait être exempte de restrictions.

L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont tous pris des mesures supplémentaires, notamment la fermeture de lieux à haut risque comme les boîtes de nuit.

Aucune nouvelle restriction ne sera en place pour Noël, mais des mesures pourraient encore être nécessaires bientôt (Photo: EPA)

Mais M. Johnson, qui risque de faire face à une autre grande rébellion d’arrière-ban s’il essaie d’introduire de nouvelles règles, pourrait ne pas faire de même, a rapporté The Telegraph.

Un initié de Downing Street a déclaré au journal qu’un ensemble de restrictions « ne semble pas aussi probable qu’il l’était », bien que rien ne soit exclu.

Un autre a déclaré que c’était « l’hypothèse de travail » à Whitehall que le Premier ministre s’arrêterait d’imposer de nouvelles restrictions légales à la socialisation.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a averti qu’Omicron avait toujours le potentiel de submerger le NHS malgré les données «prometteuses» qui montraient qu’il était moins susceptible d’envoyer quelqu’un à l’hôpital.

Boris Johnson fait face à une autre rébellion d’arrière-ban s’il essaie de mettre en œuvre de nouvelles restrictions Covid (Photo: .)

Le pays a enregistré un record de 119 789 infections jeudi, car la variante continue d’infecter les gens beaucoup plus rapidement que les vagues précédentes.

Cela pourrait encore submerger le NHS, car si les infections sont élevées, même une petite proportion de personnes nécessitant un traitement hospitalier remplira des lits.

Dans son message de Noël à la nation publié vendredi, le Premier ministre dira : » Bien que le temps pour acheter des cadeaux soit théoriquement compté, il y a encore une chose merveilleuse que vous pouvez offrir à votre famille et à tout le pays, et c’est d’obtenir ce jab, que ce soit votre premier ou votre deuxième, ou votre booster.

Il ajoutera: «Nous avons reçu cette vaccination qui nous protège et nous empêche d’infecter les autres.

De nombreux événements à grande échelle du réveillon du Nouvel An ont déjà été annulés (Photo: Shutterstock)

«Et j’espère qu’on me pardonnera d’être fier de l’immense esprit de bon voisinage dont les habitants de ce pays ont fait preuve.

« Se faire piquer non seulement pour eux-mêmes, pour nous-mêmes, mais pour les amis et la famille et toutes les personnes que nous rencontrons. »

Les données de l’UKHSA suggèrent qu’une personne atteinte d’Omicron est estimée entre 31% et 45% moins susceptible de se présenter aux A&E par rapport à Delta, et entre 50% et 70% moins susceptible d’être admise à l’hôpital.

L’agence a souligné que ses conclusions concernant la gravité de l’Omicron étaient « préliminaires et très incertaines » en raison du petit nombre de cas confirmés actuellement hospitalisés.

On pense également que la vaccination donne moins de protection contre Omicron, et les données suggèrent que l’immunité d’un vaccin de rappel commence à décliner 10 semaines après la vaccination.

M. Javid a confirmé hier que le gouvernement n’annoncerait aucune nouvelle restriction pour l’Angleterre avant Noël.



