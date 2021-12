Covid positif de deux joueurs locaux qui travaillent avec la première équipe de Tenerife

18/12/2021 à 12:32 CET

Tenerife a rapporté que deux joueurs locaux qui travaillent habituellement sur la dynamique de la première équipe ont été testés positifs pour covid-19.

Depuis que la contagion était connue, précise l’entité, les footballeurs sont dans leurs domiciles respectifs, en application des protocoles sanitaires.

Tenerife a révélé que les tests effectués sur le reste des membres de l’équipe première, ainsi que sur le staff technique et leurs assistants, se sont révélés négatifs.

Le club a recommandé à la population « de prendre des précautions extrêmes, d’être toujours alerte et de ne pas baisser la garde & rdquor; avec la pandémie, tout en rappelant que depuis le début de la crise sanitaire ils ont toujours appliqué « les plus hauts standards de sécurité et de prévention & rdquor ;. EF