Covid pourrait revenir « en rugissant » – avertissement d’experts alors que Boris a exhorté « ne détournez pas les yeux de la balle ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Jusqu’à présent, environ les trois quarts des adultes britanniques sont entièrement vaccinés avec deux doses, mais les plans actuels du NHS impliquent le déploiement de troisièmes doses, appelées injections de rappel, prévues pour septembre.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il était “confiant” quant à la mise en place d’un programme de vaccination de rappel le mois prochain malgré les informations selon lesquelles les experts voudraient plus de temps pour déterminer s’ils sont nécessaires.

Le virologue consultant, le Dr Chris Smith, qui est également conférencier à l’Université de Cambridge, a déclaré que les décisions concernant les injections de rappel ne devraient pas être “imprudentes” ou “précipitées”.

Le déploiement coïnciderait avec les vaccins contre la grippe, et bien que d’autres pays comme Israël prévoient de déployer le programme, il n’y a pas encore de décision officielle sur la poursuite du programme de rappel.

Le Dr Smith a émis un avertissement sur BBC Breakfast au sujet de la pandémie en déclarant : « Nous convenons tous que [the pandemic is not over] jusqu’à ce que ce soit fini dans tous les coins du monde, sinon il reviendra en rugissant.

Il a évoqué la propagation rapide du virus qui a d’abord commencé “avec une poignée de cas dans une ville, dans un coin d’un pays” avant “qu’il n’éclipse ensuite le monde entier”.

Selon les chiffres corrects à 21 heures le 20 août, le Royaume-Uni à lui seul avait vu 6 429 147 cas confirmés à ce jour, le classant au sixième rang des pays touchés sur un tableau des cas mondiaux.

Le Dr Smith a qualifié le passage à l’hiver de « période critique », réitérant qu’il était plus important que jamais que le gouvernement « ne perde pas les yeux ici ».

Il a laissé entendre que cette transition est la raison pour laquelle le gouvernement est « stratégique » et c’est pourquoi il n’y a pas eu « de décision irréfléchie et précipitée du JCVI (Comité mixte sur la vaccination et la vaccination) et du gouvernement » sur le déploiement du programme.

Une décision sur un programme de déploiement doit être prise prochainement selon le Dr Smith, qui a indiqué que le processus fastidieux devra être mis en œuvre pour les mois d’hiver.

Il a déclaré: «Alors que d’autres pays se lancent dans des programmes de rappel, les gens font le point, ils examinent les données et prennent peut-être une décision sur la manière d’intervenir stratégiquement dans certains groupes.

“Ils vont devoir prendre une décision bientôt car l’hiver va bientôt arriver et il faut du temps pour que le programme soit déployé et il faut du temps pour que les vaccins fassent réellement effet sur ces personnes.”

À ce jour, plus de 88 millions de vaccinations ont été administrées dans le pays, mais le Royaume-Uni a enregistré les cas de Covid les plus élevés cette semaine à 37 314 avec 114 décès rien que vendredi.

Récemment, le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a attiré l’attention sur le fait « brut » que de nombreuses personnes infectées par le coronavirus « regrettent d’avoir retardé » leurs injections.

La majorité des patients atteints de coronavirus actuels n’ont pas été vaccinés, ce dont le professeur a discuté sur Twitter en disant qu’il y avait des personnes “très malades” dans les services souffrant du virus et a exhorté les autres à obtenir leur double dose de vaccin.

Pendant ce temps, dans ce que M. Javid a qualifié de “nouvelle fantastique”, le régulateur britannique des médicaments a approuvé l’utilisation d’un médicament donné à l’ancien président américain Donald Trump lorsqu’il a été admis à l’hôpital avec COVID-19 l’année dernière.

Ce sera le premier traitement à être utilisé au Royaume-Uni à l’aide d’anticorps artificiels conçus spécifiquement pour prévenir et combattre le virus.

M. Javid espère que l’administration du médicament sera déployée pour les patients du NHS «dès que possible».