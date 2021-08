Covid R-Factor: Le gouvernement indien met en garde contre l’augmentation du R-Factor dans 8 États, Quelle est la signification de Covid R-Factor; pourquoi tu dois t’inquiéter

in

Le facteur R est proche de 1 en Inde ; moyenne nationale (image PTI)

R Factor Covid en Inde : La pandémie est loin d’être terminée. La “variante delta” du SRAS-CoV-3 qui a provoqué la deuxième vague est toujours présente dans le pays et huit États connaissent une augmentation du facteur R, a déclaré aujourd’hui le gouvernement, le qualifiant de “problème important”. Plus de dix-huit districts ont montré une tendance à la hausse des cas au cours des quatre dernières semaines.

Selon le membre du NITI Aayog (VK Paul), qui dirige le groupe de travail du gouvernement sur le Covid, 44 districts ont signalé une forte positivité des cas. Bien que le nombre de districts avec un facteur R élevé ait diminué, de nouveaux États présentent des districts à forte positivité, a déclaré Paul.

Les États où le facteur R est supérieur à un sont l’Himachal Pradesh, le Jammu-et-Cachemire, le Lakshadweep, le Tamil Nadu, le Mizoram, le Karnataka, Puducherry et le Kerala. Seuls l’Andhra Pradesh et le Maharashtra affichent une tendance à la baisse et dans des États comme le Bengale, le Nagaland, l’Haryana, Goa, Delhi et le Jharkhand, le facteur R est de 1.

Qu’est-ce que le facteur R

Le facteur R est le taux de reproduction d’un virus qui est calculé à l’aide de déterminants tels que le taux d’infection pour déterminer exactement à quelle vitesse le virus se propage. La période infectieuse dépend du virus – cela peut être de quelques semaines, mois ou même décennies.

Si le facteur R est supérieur à un, cela signifie qu’une personne COVID-positive infecte plus d’une personne. Lorsque le facteur R est de 2, cela indique qu’une personne infectée par COVID en infecte en moyenne deux autres. Selon Lav Agarwal, co-secrétaire du ministère de la Santé de l’Union, chaque fois que le nombre R est supérieur à un, cela signifie que la trajectoire des cas augmente et qu’elle doit être contrôlée.

Quel est le facteur R au niveau national

Le taux est désormais de 0,88 contre 0,78 en juin, a déclaré l’Institut indien des sciences mathématiques de Chennai dans sa dernière étude. Plus le taux se rapproche de 1, nous devrions être plus inquiets.

Lorsque la deuxième vague d’infection à Covid-19 était à son apogée, la valeur R globale dans le pays était estimée à 1,37 entre le 9 mars et le 21 avril. Elle est tombée à 1,18 entre le 24 avril et le 1er mai, puis à 1,1 entre 29 avril et 7 mai selon l’analyse.

Le Kerala a le plus grand nombre de cas actifs et continue d’avoir une valeur R supérieure à 1. Le ministre de l’Union a délégué une équipe de six membres au Kerala pour une gestion efficace de Covid-19 alors que l’État signale un pic de cas quotidiens.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.