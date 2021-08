COVID retarde la sortie physique du Doki Doki Literature Club

Bien que Doki Doki Literature Club Plus! est sorti numériquement sur Switch depuis fin juin, les personnes qui attendent l’édition physique pour jouer au jeu vont devoir attendre encore un peu pour courtiser les dames du club de littérature.

L’éditeur Serenity Forge a publié aujourd’hui une déclaration sur Twitter indiquant que la date de sortie nord-américaine de DDLC sur Switch serait repoussée de juillet à fin septembre 2021.

“Malheureusement, nous avons rencontré des retards imprévus de fabrication et d’expédition en raison de COVID-19, nous obligeant à reporter la sortie physique de Doki Doki Literature Club Plus au 21 septembre.

Nous comprenons votre enthousiasme et travaillons sans relâche avec nos fabricants du monde entier pour vous offrir le produit de la plus haute qualité et le plus significatif possible. Nous apprécions votre dévouement, votre patience et votre soutien continu.”