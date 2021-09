COVID revendique la vie de la journaliste Pamela Altman Brown – WWD

La journaliste chevronnée Pamela Susan Altman Brown, dont la carrière comprenait des passages à la publication frère de WWD, DNR, ainsi qu’à Vogue, Harper’s Bazaar et GQ, est décédée le 27 août en Floride, où elle vivait depuis plusieurs années.

Altman Brown avait lutté contre le cancer à plusieurs reprises ces dernières années. En juillet, elle a posté sur ses réseaux sociaux qu’elle avait survécu sept fois au cancer et qu’elle souffrait de la maladie et de ses effets depuis 1962, date à laquelle sa mère en est décédée. Cependant, c’est alors qu’elle était dans un hôpital en Floride qu’elle a contracté COVID-19, selon des publications sur sa page Facebook, ce qui lui a finalement coûté la vie.

L’une de ses amies de longue date a posté sur sa page Facebook qu’elle est décédée « après une très longue bataille contre le cancer et enfin la COVID-19. Elle était une force dans notre monde et, dans nos vies, une grande amie de longue date pour beaucoup. Il est difficile de penser à nos vies sans l’un des rares « larges » qui l’ont toujours gardée réelle. Au cours des 50 dernières années, nous nous sommes bien amusés », a écrit Michael Borden.

Priscilla Whitley-Matthews, qui était amie avec Altman Brown depuis le lycée, a écrit : « De la première année au lycée jusqu’à notre dernière conversation, il y a quelques jours seulement, Pammie Sue était la personne la plus drôle que j’aie jamais connue. Aujourd’hui encore, j’ai pensé à 10 choses dont nous pourrions rire. Elle était ma plus vraie amie… il y a eu des hauts et des bas, au cours de ces 60 années, mais nous n’étions jamais loin l’un de l’autre.

Richard Buckley, un journaliste de mode qui a travaillé avec Altman Brown chez DNR, où il a été rédacteur en chef européen avant de rejoindre WWD, a déclaré : « Je sais que l’expression« plein de vie »est un cliché, mais de toutes les personnes de ma vie, Pamela était celui qui était toujours le plus plein de vie. Elle a fait du travail ensemble une célébration et une fête, quelle que soit la gravité de la mission. Elle m’a dit un jour : « Souviens-toi, inspire et expire… C’est tout ce que nous avons. Elle y croyait et vivait pleinement chaque instant. Ahh, les histoires que je pourrais raconter.

Altman Brown, connue sous le nom de Pammie par ses amis, a grandi à Hillsdale, dans le New Jersey, selon une notice nécrologique préparée par Whitley-Matthews. Elle a déménagé à New York en 1970 après l’université et a travaillé comme assistante rédactrice de mode au True Magazine. Elle a ensuite rejoint GQ et a gravi les échelons jusqu’au poste de rédactrice de mode, à quel point « sa vie est devenue immergée dans le monde de la mode new-yorkaise. Chaque année, elle a assisté à la Fashion Week de Paris et de Milan, tandis que d’innombrables séances de photos l’ont emmenée à travers l’Europe et au-delà. Elle parle couramment l’italien et aime l’Italie pour son art, sa culture et, bien sûr, sa cuisine somptueuse. Sans aucune formation formelle, Pamela est devenue une cuisinière accomplie.

Elle a rejoint Vogue en tant que rédactrice de mode, où elle était responsable de la production du séminaire Vogue tous les deux ans et a aidé à orchestrer des événements spéciaux, notamment 100 Years at Vogue, le premier bénéfice Kids for Kids Pediatric AIDS et de nombreux événements en magasin, selon un article en ligne. Elle a également passé six ans à superviser la rubrique Entre les lignes au MRN.

Après son départ de la rédaction, elle a ouvert Altman Communications, une agence de relations publiques. Cependant, une fois que le cancer a commencé à affecter sa vie, elle a déménagé en Floride à la recherche d’une existence plus calme.

« Pamela était drôle. Son esprit saisit le drôle. Intelligente, intelligente et vive, son humour a attiré les autres vers elle », a déclaré Whitley-Matthews. “Tant de gens l’ont qualifiée de personne la plus drôle qu’ils aient jamais connue. Bien que, parfois, un peu de méchanceté ait été ajouté, oh vous feriez mieux d’être sur vos gardes. »

Elle laisse dans le deuil son mari Daniel Brown. Sa mort est survenue le jour de leur 32e anniversaire de mariage.

Des dons peuvent être faits en son nom à la National Breast Cancer Foundation, PO Box 676910, Dallas, TX 75267-6910. Et des notes de sympathie peuvent être envoyées à Daniel Brown, 1427 Hollyberry Place, The Villages, Floride, 32162.