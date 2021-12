Covid: Sajid Javid a averti que des «mesures strictes» étaient nécessaires pour arrêter Omicron

Les chefs de la santé ont averti que des «mesures strictes» sont nécessaires dans les jours (Photo: .)

Les ministres ont été avertis que des « mesures nationales strictes » devaient être mises en place d’ici la fin de la semaine prochaine pour empêcher les hospitalisations de Covid de dépasser le pic hivernal de l’année dernière, a-t-on rapporté.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, aurait reçu mardi une présentation de la UK Health and Security Agency, avertissant que la propagation de la variante Omicron pourrait submerger le NHS avec jusqu’à 5 000 personnes admises à l’hôpital chaque jour.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun plan pour aller au-delà des mesures du plan B réintroduites cette semaine, le ministre du Cabinet Michael Gove a averti que le Royaume-Uni était confronté à une « situation profondément préoccupante ».

Les conseils de l’UKHSA pour M. Javid, divulgués au Guardian, soulignent que « dans une gamme de scénarios plausibles, des mesures strictes sont nécessaires au plus tard le 18 décembre si les temps de doublement restent à 2,5 jours ».

Il avertit que même si le temps de doublement devait s’étendre à près de cinq jours, « une action stricte est probablement encore nécessaire en décembre ».

Le conseil poursuit en disant: « La propagation rapide d’Omicron signifie que les mesures visant à limiter les pressions sur le système de santé pourraient devoir intervenir plus tôt que l’intuition ne le suggère. »

Sajid Javid aurait reçu une présentation avertissant que le NHS pourrait être submergé (Photo: Zuma Press Wire/Rex/Shutterstock)

448 autres cas confirmés de la variante Omicron ont été signalés à travers le Royaume-Uni, a indiqué l’UKHSA, portant le nombre total à 1 265.

L’agence a averti vendredi qu’Omicron devrait devenir la souche dominante au Royaume-Uni dans quelques jours.

Il a déclaré que le nombre de cas dépasserait le million d’ici la fin du mois si les tendances actuelles se poursuivent.

Cependant, alors que deux doses du vaccin sont beaucoup moins efficaces contre la nouvelle souche par rapport à Delta, l’efficacité « a considérablement augmenté » après une troisième dose, a-t-il ajouté.

Après avoir présidé une réunion Cobra avec les premiers ministres des administrations décentralisées, M. Gove a averti que les preuves suggèrent qu’Omicron est » plus susceptible » que les anciennes variantes de Covid-19 de conduire » potentiellement » à des hospitalisations parmi les personnes entièrement vaccinées.

Le ministre du Cabinet a déclaré que les mesures actuelles devaient « absolument » être « sous révision », mais qu’il estimait que l’approche adoptée était « proportionnée ».

Il a ajouté: « Nous reconnaissons l’importance d’équilibrer la capacité des gens à continuer leur vie avec la nécessité de les protéger contre ce virus. »

Les mesures du plan B du gouvernement seront soumises au vote des Communes la semaine prochaine (Photo: Rex/Shutterstock)

À partir de vendredi, en Angleterre, l’obligation légale de porter des masques a été étendue à davantage d’espaces intérieurs, notamment les musées, les galeries et les centres communautaires.

Il y aura un retour au travail à domicile lundi et des passeports Covid obligatoires pour les grandes salles à partir de mercredi, alors que le plan B du gouvernement entrera en vigueur.

Les nouveaux règlements seront soumis à un débat et à un vote aux Communes la semaine prochaine – et avec le soutien des travaillistes, ils seront certainement approuvés malgré la perspective d’une grande révolte conservatrice.

Plus : Coronavirus



Les restrictions plus strictes ont été qualifiées de «mal nécessaire» par le professeur John Edmunds, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage).

Il a déclaré lors d’un briefing de la Royal Society of Medicine: « Je pense que c’est un mal nécessaire … c’est très dommageable pour certaines parties de l’économie, le secteur de l’hôtellerie, le secteur de la vente au détail en particulier – ils vont être touchés. »

Le gouvernement a également déclaré vendredi que 120 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19.

Des chiffres distincts publiés par l’Office for National Statistics montrent qu’il y a maintenant 171 000 décès enregistrés au Royaume-Uni où Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();