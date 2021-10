Covid: Sajid Javid prévient que les cas pourraient atteindre 100 000 par jour

Sajid Javid a averti que les cas quotidiens pourraient atteindre 100 000 par jour (Photo: .)

Sajid Javid a averti que les cas de Covid pourraient atteindre 100 000 par jour alors qu’il l’a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street: « Cette pandémie n’est pas terminée. »

Le secrétaire à la Santé a présenté mercredi soir un briefing télévisé dans un contexte d’inquiétude croissante concernant l’augmentation des décès et des infections, ainsi qu’un programme de vaccination défaillant.

Les derniers chiffres du gouvernement montrent que le Royaume-Uni a enregistré plus de 49 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre de décès a bondi de 20% par rapport à la semaine dernière.

Le n ° 10 a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun plan pour un autre verrouillage, mais il y a eu de plus en plus d’appels pour que les ministres déclenchent son plan B pour éviter de « trébucher dans une crise » pendant les mois d’hiver.

M. Javid a déclaré lors de la conférence de presse: « Nous avons toujours su que les mois d’hiver constitueraient la plus grande menace pour notre chemin vers la reprise. »

Il a déclaré que « le ciel plus sombre et le temps plus froid offrent les conditions idéales » pour le développement de Covid-19 et d’autres virus saisonniers, ajoutant: « Nous commençons à voir cet impact ».

Bien que les décès « restent heureusement bas », M. Javid a déclaré « ils sont malheureusement toujours plus de 100 par jour ».

Le secrétaire à la Santé a averti: «Cette pandémie n’est pas terminée.

« Grâce au programme de vaccination, oui, le lien entre les cas et les hospitalisations et les décès s’est considérablement affaibli, mais il n’est pas rompu. »

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a averti que la pandémie n’était « pas terminée » (Photo: PA)

Il a réitéré que le gouvernement ne mettrait pas en œuvre sa stratégie du plan B « à ce stade », mais a déclaré: « Nous resterons vigilants, nous préparerons à toutes les éventualités tout en renforçant nos défenses vitales qui peuvent nous aider à lutter contre ce virus. »

Le directeur général de la Confédération du NHS, Matthew Taylor, avait précédemment appelé le gouvernement à non seulement annoncer « que nous passons au plan B, mais que ce devrait être le plan B plus ».

Il a déclaré au Guardian: « Nous devrions faire ce qui est dans le plan B en termes de masques… en travaillant à domicile, mais nous devrions également essayer de réaliser le type de mobilisation nationale que nous avons obtenu lors des première et deuxième vagues. »

S’exprimant plus tôt dans l’émission BBC Today, il a déclaré: » Ce à quoi nous sommes confrontés ici est une tempête parfaite.

« L’hiver est toujours très serré pour le NHS pour un certain nombre de raisons, vous ajoutez ensuite le nombre de patients Covid à l’hôpital et ce nombre semble maintenant augmenter. »

Le Royaume-Uni a de nouveau enregistré près de 50 000 nouveaux cas mercredi (Photo: Metro.co.uk)



Des appels ont été lancés pour que le gouvernement mette en œuvre ses mesures d’urgence (Photo: .)

Il a ajouté: « Je ne sous-estime pas qu’il s’agit d’inconvénients, mais nous devons faire un choix si nous pouvons voir ce qui est presque inévitable sur toute la ligne. »

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré ce matin que le gouvernement ne voulait pas revenir au verrouillage pendant l’hiver, déclarant à Sky News: « Nous ne voulons pas revenir au verrouillage ou à de nouvelles restrictions. »

Interrogé sur le fait que les ministres ont dit la même chose l’année dernière avant l’introduction de nouvelles mesures, il a ajouté: « Cette fois l’année dernière, nous n’avions pas le vaccin. »

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Mais le professeur Andrew Hayward, épidémiologiste à l’University College London et membre de Sage, a déclaré que nous devions « accélérer » le déploiement des vaccins.

Il a déclaré à Times Radio: «Nous dépendons entièrement du programme de vaccination pour réduire les hospitalisations et les décès, et nous connaissons l’immunité contre ces vaccins, elle a beaucoup diminué au cours des cinq ou six mois, et il existe des preuves que ce n’est pas le cas. d’une infection mais aussi d’une maladie grave.

« Il est important que les gens s’ils ont reçu un vaccin pour l’adopter. »

Il a déclaré que le programme de rappel de Covid pourrait prendre du temps à se déployer, « à ce moment-là, nous aurions pu avoir un pic majeur et nous savons du NHS qu’ils subissent déjà de grandes pressions sur les hôpitaux, et cela va empirer à mesure que nous entrons dans l’hiver’.

Plus : Coronavirus



Le professeur Hayward a poursuivi: «Deux choses qui aideront sont a) les vaccinations, mais b) la distanciation sociale, et le moyen le plus efficace d’obtenir une meilleure distanciation sociale est que les personnes qui peuvent facilement travailler à domicile devraient le faire – cela rend tout moins bondé pour tout le monde et moins de transmission.

«Le port de masques fera une différence, et nous avons, en tant que société, abandonné cela, ce qui est dommage.

« Il existe des outils que nous pouvons utiliser et, bien que certains soient un inconvénient, ils ne sont pas un frein à l’économie. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();