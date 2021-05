COVID sauve maintenant des vies (2) [with comment by Paul] ⋆ 10z viral

Plus précisément, moins d’Américains meurent maintenant que ce ne serait le cas si le virus de Wuhan n’existait pas. La mortalité totale aux États-Unis, selon ce graphique du CDC, diminue comme une pierre et est maintenant inférieure aux projections démographiques:

Les données des deux dernières semaines sont incomplètes, mais le point est évident. Une grande majorité des «décès de covid» concernaient des personnes à la fois âgées et déjà très malades. Mon propre examen des données de milliers de certificats de décès dans le Minnesota confirme que dans la plupart des cas, étant donné le nombre de maladies graves répertoriées comme contribuant à un «décès covid», c’est-à-dire dans lequel le mot «covid» apparaît sur le certificat de décès – il semble remarquable que la personne soit encore en vie.

Je pense que les statistiques de mortalité au cours des deux prochaines années confirmeront que dans la plupart des cas, les personnes qui sont décédées avec «covid» sur leur certificat de décès seraient décédées, de toute façon, en quelques mois ou peut-être un an ou deux. C’est pourquoi nous voyons maintenant la mortalité descendre en dessous des normes démographiques: des personnes qui seraient décédées autrement en avril 2021 sont décédées, disons, en octobre 2020. Si tel est le cas, cela révélera l’irrationalité de dévaster la vie de personnes plus jeunes et en bonne santé par des fermetures, des fermetures d’écoles et des mandats de masque, tandis que ceux qui couraient un risque significatif étaient presque exclusivement ceux qui, comme l’a dit un médecin, en avaient un. pied dans la tombe et l’autre sur une peau de banane.

PAUL ADDS: On estime qu’environ 600000 Américains sont morts du coronavirus. Environ 235 000 d’entre eux avaient moins de 75 ans. Plus de 100 000 d’entre eux avaient moins de 65 ans.

Je doute que le coronavirus ait sauvé une seule vie américaine.