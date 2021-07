Covid: se rassembler pour regarder les euros peut être la raison pour laquelle les hommes sont plus susceptibles d’être testés positifs

Les hommes qui se rassemblent pour regarder les euros peuvent être une raison pour laquelle ils sont plus susceptibles d’être testés positifs (Photo: PA)

Les hommes qui se rassemblent pour regarder les matchs de l’Euro 2020 peuvent être une raison potentielle pour laquelle ils sont près d’un tiers plus susceptibles d’être testés positifs pour Covid-19 que les femmes, ont suggéré les experts.

Les conclusions provisoires de l’Imperial College London et d’Ipsos Mori montrent qu’une personne sur 170 en Angleterre a été infectée entre le 24 juin et le 5 juillet.

Les chercheurs ont déclaré que ce cycle était la première fois qu’une différence notable était observée entre le nombre d’hommes et de femmes testés positifs pour le virus.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi cela pourrait être le cas, Steven Riley, professeur de dynamique des maladies infectieuses à l’Imperial, a suggéré que différents degrés de socialisation pourraient être à l’origine de cela, ajoutant: “Il se pourrait que regarder le football ait pour résultat que les hommes aient plus d’activités sociales que d’habitude.”

Le professeur Paul Elliott, directeur du programme React de l’Imperial’s School of Public Health, a déclaré à Sky News: “ Nous avons vu la même chose en Écosse autour des euros et des visites à Wembley et des matchs à Glasgow.

« Clairement, il ne s’agit pas seulement d’aller au match, mais d’aller au pub, étant à proximité.

«Nous savons comment ce virus est transmis, il est transmis à proximité d’autres personnes, dont certaines peuvent être infectées et nous savons également grâce à nos données et à d’autres données que certaines personnes ne savent pas qu’elles ont le virus et qu’elles ne le savent pas. présentent des symptômes mais ils sont porteurs du virus.

« Donc, cela se résume à cette distanciation sociale. »



Les fans anglais célèbrent devant le stade de Wembley après avoir battu le Danemark (Photo: PA)



Les supporters célèbrent le but de l’Angleterre au BOXPARK à Croydon (Photo: .)

Le professeur Elliott a ajouté: «Nous avons remarqué dans le cycle actuel que la prévalence est plus élevée chez les hommes que chez les femmes – environ 0,7% chez les hommes et 0,5% chez les femmes.

“Et les femmes ont donc quelque chose comme une réduction de 30% des chances d’être testées positives dans notre étude, une fois que nous avons ajusté les autres variables.”

Le professeur Riley a déclaré que les fluctuations de la transmission sont probablement causées par des changements dans la mixité sociale.

Il a ajouté: «Et il existe de nombreuses preuves que le mélange à l’intérieur est plus susceptible d’entraîner une transmission que le mélange à l’extérieur.

« Si je devais spéculer sur l’impact de l’euro, je penserais d’abord à l’impact possible – beaucoup plus largement que lorsque nous sommes autour de Londres – je penserais à la probabilité accrue que les gens se mélangent à l’intérieur plus fréquemment qu’eux. sinon le ferait.

“Donc, ma première pensée ne serait pas immédiatement pour le stade et ses environs immédiats, ce serait le comportement plus général de la population, mais nous n’avons pas de résultats qui en parlent directement dans cette étude”

Les cas devraient continuer d’augmenter à mesure que les restrictions sont assouplies et que les gens sont invités à rester prudents et à exercer leur responsabilité personnelle.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: «Alors que nous déverrouillons la société et apprenons à vivre avec Covid-19, nous verrons inévitablement les cas augmenter considérablement au cours des prochaines semaines.

«Mais les résultats d’aujourd’hui montrent que les taux d’infection sont trois fois plus faibles pour ceux qui ont reçu deux doses de vaccin.

«Il est plus important que jamais d’obtenir ce deuxième coup salvateur afin que nous puissions continuer à affaiblir le lien entre les cas, les hospitalisations et les décès et construire un mur de défense contre le virus.

“Alors que nous passons de la réglementation à l’orientation et revenons à notre vie quotidienne, voyons nos proches et retournons au travail, il est essentiel que les gens fassent preuve de bon sens et assument la responsabilité personnelle de leur propre santé et de ceux qui les entourent.”

Le professeur Elliott a déclaré: «Malgré le déploiement réussi du programme de vaccination, nous assistons toujours à une croissance rapide des infections, en particulier chez les jeunes.

«Cependant, il est encourageant de constater une prévalence d’infection plus faible chez les personnes qui ont reçu les deux doses d’un vaccin.

“Il est donc essentiel qu’autant de personnes que possible prennent les deux doses de vaccin lorsqu’elles sont proposées.”

