COVID sera terminé aux États-Unis plus tôt que vous ne le pensez

Après près de deux ans, la fin de la pandémie de COVID-19 est enfin proche aux États-Unis. C’est selon l’ancien commissaire de la FDA et membre du conseil d’administration de Pfizer, le Dr Scott Gottlieb. Lors d’une apparition vendredi dans l’émission matinale de CNBC Squawk Box, Gottlieb a partagé sa prédiction quant à la fin de COVID ici. C’est-à-dire quand la pandémie prendra fin et que la crise sanitaire passera à une phase endémique plus semblable à celle de la grippe.

Sa réponse ? D’ici janvier. En effet, le 4 janvier, les exigences en matière de vaccins de l’administration Biden pour les entreprises d’au moins 100 employés entreront en vigueur. Pendant ce temps, les régulateurs ont également donné leur feu vert ces derniers jours aux vaccins COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Vendredi également, le président Biden a déclaré que les États-Unis avaient obtenu des millions de doses d’une nouvelle pilule antivirale de Pfizer qui pourraient être utilisées pour traiter le COVID-19. Il a été démontré que cette thérapeutique expérimentale diminue le risque d’hospitalisation ou de décès lié au COVID de 89 % chez les adultes à haut risque exposés au virus, selon Pfizer.

Quand le COVID prendra-t-il fin ? Un membre du conseil d’administration de Pfizer a une idée

« Ceci ne remplace pas la vaccination. Nous devons toujours essayer de vacciner le public », déclare @ScottGottliebMD. « Ces mandats qui vont être mis en place d’ici le 4 janvier arrivent à la fin de cette pandémie. D’ici le 4 janvier, cette pandémie pourrait bien être terminée. » pic.twitter.com/ziAxYVbTWN – Squawk Box (@SquawkCNBC) 5 novembre 2021

Les dernières données pour les États-Unis montrent que plus de 751 000 Américains sont morts depuis le début de la pandémie. Pour mettre cela en perspective, cela fait plus de morts que pendant n’importe quelle guerre que les États-Unis ont menée. En effet, ce sera un jalon aux proportions historiques de pouvoir enfin mettre cette pandémie derrière nous.

L’une des principales raisons de l’optimisme de Gottlieb découle en partie du mandat de vaccin de l’employeur. Des détails dont l’administration Biden a finalement partagé ces derniers jours.

Parallèlement à la date limite des vaccins, les entreprises doivent également commencer à appliquer un mandat de masque d’intérieur pour les employés non vaccinés. La date de début pour cela est le 5 décembre. Les employés soumis à cette exigence de masque doivent également commencer à soumettre des tests COVID négatifs hebdomadaires après le 4 janvier pour même entrer sur leur lieu de travail. Les exceptions incluent les personnes qui travaillent exclusivement à l’extérieur.

Mandats, pilule COVID, vaccin pour les enfants

À propos de la pilule Pfizer, Gottlieb a ajouté : « Lorsque vous avez des thérapies aussi efficaces, cela peut être un filet de sécurité pour les personnes pour lesquelles les vaccins ne fonctionnent pas, les personnes qui ont des infections à percée – il y a des pilules à l’étude dans ce cadre. » dit Gottlieb. « C’est vraiment un filet de sécurité contre la mort et la maladie dues à cette infection. »

En parlant de mort et de maladie ? Les dernières données montrent que le nombre moyen de cas quotidiens de COVID est toujours de l’ordre de 70 000 ou plus aux États-Unis. Certains hôpitaux de certaines régions du pays sont également toujours écrasés et plus de 1 000 Américains meurent chaque jour du COVID.

Cependant, plus de 222 millions d’Américains (près de 70% du pays) ont désormais au moins une dose de vaccin COVID. L’espoir est que toutes ces choses travaillant ensemble – médicaments en développement, vaccins pour les enfants et mandat de l’employeur – mettent rapidement fin à cette crise.