Covid s’est répandu en Inde rurale: les fabricants de semences ne voient pas de baisse de leurs ventes

Commentant l’initiative récente du gouvernement d’étendre la superficie consacrée aux oléagineux en distribuant gratuitement des semences à haut rendement aux agriculteurs, Kaundinya a déclaré: «Bien qu’il soit bon qu’un critère de rendement minimum ait été fixé, il est tout aussi important de prendre en compte les variétés. ayant une teneur en huile plus élevée. Il doit exister un mécanisme permettant de payer des prix plus élevés pour les variétés de graines oléagineuses à plus forte teneur en huile. »

Au milieu de la crainte d’un ralentissement des semis depuis que l’Inde rurale a été touchée par la deuxième vague de la pandémie de Covid, l’industrie semencière nationale de Rs 20 000 crore espère une année normale car il n’y a pas eu de rapport de baisse des ventes de semences de cultures agricoles jusqu’à présent. .

«Il y a une certaine inquiétude de la part des revendeurs d’intrants à cause de Covid et du verrouillage. Mais la situation n’est pas alarmante car les approvisionnements sont en cours, bien que non fluides. Les agriculteurs n’arrêteront jamais de semer, quelle que soit la situation, à condition qu’ils obtiennent des semences à temps », a déclaré Ram Kaundinya, directeur général de la Fédération de l’industrie des semences de l’Inde (FSII). Il n’y a pas de ralentissement de la demande de semences pour la prochaine saison de kharif, a déclaré Kaundinya.

L’industrie des semences a connu une croissance moyenne de 9% (TCAC), avant que la croissance ne diminue légèrement à environ 8% l’année dernière en raison de la pandémie et de certains changements observés dans la superficie du maïs. Les ventes de semences de légumes ont diminué au cours de la dernière saison de kharif, mais elles ont repris pendant la saison de rabi, les restrictions de verrouillage étant progressivement supprimées, créant une demande.

Jusqu’à présent, les graines ont atteint la plupart des destinations car la mousson devrait arriver la semaine prochaine. Les agriculteurs ont commencé à acheter des semences pour la plupart des cultures à travers le pays, bien que les ventes de graines de coton au Pendjab et à Haryana soient déjà terminées.

Dans le chiffre d’affaires de l’industrie des semences, les semences potagères contribuent au maximum avec 30% de part, suivies par le coton avec environ 18%, le maïs 13% et le paddy 10%.

La main-d’œuvre agricole est également largement disponible dans certains États en raison de la migration inversée, tandis qu’il peut y avoir des problèmes de main-d’œuvre dans l’ouest de l’Uttar Pradesh, du Punjab et de l’Haryana. Cependant, comme les agriculteurs de la région du Nord utilisent des machines agricoles par rapport aux autres États, il se peut qu’il n’y ait pas de problème.

«Si la situation de Covid-19 commence à s’améliorer et que l’élément de peur est maîtrisé par un nombre plus faible de cas et une vaccination plus élevée, les opérations de semis de kharif ne risquent pas d’avoir des effets négatifs», a déclaré lundi l’ancien secrétaire à l’agriculture Siraj Hussain. La mousson ne frappera le nord-ouest qu’au début de juillet, d’ici là, la vague devrait s’atténuer, a déclaré Hussain.

Commentant l’initiative récente du gouvernement d’étendre la superficie consacrée aux oléagineux en distribuant gratuitement des semences à haut rendement aux agriculteurs, Kaundinya a déclaré: «Bien qu’il soit bon qu’un critère de rendement minimum ait été fixé, il est tout aussi important de prendre en compte les variétés. ayant une teneur en huile plus élevée. Il doit exister un mécanisme permettant de payer des prix plus élevés pour les variétés de graines oléagineuses à plus forte teneur en huile. »

Avant les semis de kharif qui commenceront à partir du 1er juin, le Centre s’est fixé comme objectif d’amener 6,37000 hectares supplémentaires sous culture d’oléagineux cette saison elle-même, et a déployé un plan à long terme pour rendre le pays autosuffisant en produits comestibles huiles. L’année dernière, des graines oléagineuses ont été semées sur 20,82 millions d’hectares pendant la saison kharif et 8 millions d’hectares pendant la saison rabi (hiver).

En augmentant la superficie consacrée aux oléagineux, la production d’oléagineux du pays pourrait augmenter de 1,2 million de tonnes (MT), suffisamment pour générer 2,44 000 tonnes d’huiles comestibles grâce à la transformation nationale.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.