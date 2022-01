Covid Simulator montre les conséquences de la propagande Antivax

Image : riz froid / Kotaku

Covid Simulator est exactement ce qu’il dit sur l’étain. En utilisant les données du site Web officiel du CDC, le jeu du développeur indépendant coldrice vous permet de simuler la propagation de covid-19 sur un lieu de travail. Il n’y a pas de condition de « victoire ». La simulation continue de fonctionner quel que soit le montant de la dette accumulée par votre entreprise virtuelle, et vous pouvez même exécuter des simulations sans aucun employé. Il n’y a donc pas d’objectifs concrets, seulement des expérimentations sadiques.

Le jeu prend en compte des facteurs tels que les taux de vaccination, le masquage, le sentiment de vaccination, les différents types d’horaires de travail et le fait qu’un employé soit récemment décédé de covid. Pendant que le simulateur est en mouvement, les joueurs peuvent introduire de nouveaux facteurs à tout moment, tels que des mutations virales ou la prévalence de la propagande anti-vaccin au bureau. Parfois, mes employés prenaient de l’hydroxychloroquine ou de l’ivermectine (un vermifuge couramment utilisé pour les chevaux et impropre à la consommation humaine). Il y a également eu des événements aléatoires dans lesquels les sentiments vis-à-vis du vaccin seraient influencés par ce qui était dépeint dans les médias.

Au début, j’ai essayé de simuler un lieu de travail qui ressemblait le plus à la situation aux États-Unis aujourd’hui. J’ai fixé la population vaccinée à 60 %, le nombre d’employés infectés à 30 %, et j’ai deviné que peut-être la moitié portait des masques. J’ai également commencé avec 100 employés afin que le calcul des pourcentages soit simple. Je n’ai pas exigé de vaccinations ni donné à personne de temps de quarantaine. Les gens tombaient parfois malades, mais les bénéfices de l’entreprise restaient dans le noir. Et personne n’est mort en un mois. Dans une société dont la réponse à la pandémie était truffée de demi-mesures, notre lieu de travail a réussi à éviter un effondrement total.

J’ai forcé le virus à muter, ce qui signifiait que mes employés devaient se faire revacciner. Heureusement, le lieu de travail était entièrement pro-vaccins. Cela signifiait que les gens se faisaient vacciner rapidement, que très peu tombaient malades de façon débilitante et que l’entreprise restait solidement rentable. Covid Simulator a brossé un tableau incroyablement rose d’un lieu de travail qui pourrait rebondir simplement en maintenant un sentiment élevé de pro-vaccination. Même dans les simulations dans lesquelles les taux de vaccination initiaux étaient faibles, j’ai maintenu les bénéfices de l’entreprise chaque fois que l’acceptation des vaccins restait élevée. Bien que je ne puisse pas prétendre que le simulateur reflète des circonstances réelles, il est indéniable que des pays comme Taïwan, la Corée du Sud et Singapour ont eu de meilleurs résultats que les pays riches en vaccins, comme les États-Unis.

Cependant, le taux de vaccination de 60 % n’est pas vrai pour toutes les régions des États-Unis. De nombreux Américains vivent dans des communautés qui hésitent fortement à se faire vacciner. J’ai commencé une nouvelle simulation. Cette fois, j’ai simulé un lieu de travail avec une tonne de propagande antivax. Au début, nous sommes restés rentables malgré des décès ou des hospitalisations occasionnelles. Cependant, toutes ces simulations antivax se sont terminées par un trou d’endettement en spirale, car une seule mutation a suffi à mon entreprise pour s’effondrer complètement une fois que le sentiment antivax a pris racine. Le vrai virus dans Covid Simulator n’était pas le virus lui-même : c’était de la pseudoscience et un refus de donner la priorité au bien-être collectif.

La catastrophe commence.Capture d’écran : coldrice / Kotaku

Dans certaines de ces simulations, j’ai fait de mon mieux pour renverser le sentiment antivax. J’ai émis des mandats de vaccins et de masques, mais les travailleurs ont mis du temps à les adapter. J’ai découvert que la meilleure tactique pour encourager la vaccination était de donner congé à mes employés le week-end. Pourtant, mes employés ont à peine bougé de leurs points de vue hésitants sur les vaccins. Aucune de mes contre-mesures n’a pu résoudre la dette croissante de mon entreprise. Une fois que les négateurs de la covid et des vaccins ont mis la main sur mon entreprise, je ne pouvais rien faire pour la sauver.

De l’aveu même du développeur, Covid Simulator a ses défauts. Le randomiseur est truqué en faveur de résultats positifs, et se concentrer sur les bénéfices d’une entreprise ne montre pas le coût social de la pandémie. Et bien qu’une seule personne soit morte dans la plupart de mes courses antivax, un pour cent de la population américaine est encore des centaines de milliers de personnes. Malgré sa prémisse sombre, Covid Simulator est un jeu fascinant auquel je ne peux pas arrêter de jouer chaque fois que les éditeurs de Kotaku ne regardent pas.

Vous pouvez télécharger gratuitement Covid Simulator sur Itch.io, ou attendre la version Steam qui doit débarquer le 24 janvier.